Украинский бизнесмен, совладелец порта ТИС Андрей Ставницер о праздниках и салютах во время боевых действий в Украине:

Маси Найем, с которым многие из нас дружат, лежит в реанимации после тяжелой операции и борется за жизнь. Так же как сотни ребят по всей стране — просто Маси мы хорошо знаем лично, и можем визуализировать это место и эту атмосферу, в которую погружена его семья.

Теперь представим себе, как за окном его больницы начинают взрываться салюты, потому что в соседнем подъезде у кого-то годовщина свадьбы. Кто-то из соседнего подъезда считает, что жизнь должна продолжаться, что если он сядет и будет горевать, то просто сойдет с ума и никак не повлияет на ситуацию. А еще через дом по той же улице на днях открылся ночной клуб, и басы с дискотеки всю ночь небольшой вибрацией отдают в окна палаты.

Слово ‘неуместно’ тут бледнеет, это просто неадекватно. Плевок под ноги тем, благодаря кому у нас еще есть возможность праздновать свои юбилеи. Плевок в глаза родственникам тех, кто погиб. Дикое пренебрежение безопасностью. Как слышать сирену, когда орет музыка? Как обеспечить защиту толпе пьяных людей?

Бредовый пофигизм едва ли можно называть жаждой жизни, и уж тем более перезапуском экономики. Танцы за 100 километров от боевых действий – это не сигнал врагу, что мы его не боимся, это показатель, что нам все по хр** и мы не учим свои уроки.

Еще один аргумент – мы сейчас сильно зависим от помощи извне. Весь мир нам сопереживает, каждый день кто-то где-то собирает какие-то деньги или грузы. Будь я условным техасским бизнесменом, едва ли стал бы поддерживать страну, где люди тусят по дискотекам. Предпочел бы улей, в котором каждый гражданин делает хоть что-то для приближения победы. Такой, как Украина – только без салютов и тусовок.

Надеюсь, клубы не откроются, и фейерверки будут наказываться огромными штрафами. Этого просто не может происходить сейчас.