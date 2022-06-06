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В битве за Донбасс российские войска спешат и совершают ошибки - Павел Лисянский

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Павел Лисянский Павел Лисянский
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Битва за Донбасс продолжается Новость обновлена 06 июня 2022, 20:16
Битва за Донбасс продолжается

Директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа" рассказал о факторах, свидетельствующих о снижении боевой мощи оккупантов

Украинские воины провели контратаку в Северодонецке, но за город продолжаются тяжелые бои.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контрнаступательные операции ВСУ в Северодонецке свидетельствуют о снижении боевой мощи российских оккупантов в Украине.

Уже понятно, что в городских боях армия рф слаба. Это подтверждается долгими боями и огромными потерями, связанными с взятием россиянами тех же Попасной и Мариуполя. Теперь это повторятся в Северодонецке. Потому что есть политическая составляющая.

Дело в том, что Кремлю важно как можно скорее запустить процесс политической аннексии захваченных территорий. Но он не сможет его начать, пока хоть какая-то часть Донбасса находится под контролем Украины. В Луганской области в данный момент это около 10%, в Донецкой – большая половина.

Между тем, на 8 июня в Госдуме рф намечено выступление так называемого "главы парламента" фейковой "ДНР". И там он, похоже, по кремлевскому сценарию, начнет просить госдумовцев о воссоединении псевдореспублики с россией. Тем самым дав старт процессу политической аннексии.

Именно поэтому войска рф спешат. А когда спешат, естественно, совершают ошибки – и как следствие не показывают того, чего от них ждет Кремль.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Северодонецк #Армия РФ #ВСУ