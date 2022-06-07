У Дмитрия Медведева бак стрельнул - сыночку отправляют из США на родину - Кирилл Данильченко
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Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко поделился мнением касательно последних угроз главы совбеза РФ Дмитрия Медведева
О, у Дмитрия Медведева бак стрельнул, пишет в Телеге, что ненавидит и стремится уничтожить запад. За то, что там не любят русских за всё русское.
Думал он это просто БигМака давно из рук Обэмы не кушал и на новый смартфон обнову не получал.
А говорят сыночку-корзиночку отправляют из страны небинарных браков и падающего доллара обратно в процветающую Россию. На границы НАТО 1993 года.
И кресло дорогое прожглось.
А как же крепкие нервы в случае адских санкций Запада, что Дмитрий обещал от 22 февраля? Врунишка.
Странно, когда зерновые терминалы обрабатывались ракетами, и украинские дети гибли он молчал.
А как начали золотую молодежь сенаторов, чиновников и первого эшелона просить домой, как санкции против Кабаевой и дочек Пескова прилетели, так случился Байконур.
Мест в Америке просто нет. Держитесь там.
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