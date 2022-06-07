Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко поделился мнением касательно последних угроз главы совбеза РФ Дмитрия Медведева

О, у Дмитрия Медведева бак стрельнул, пишет в Телеге, что ненавидит и стремится уничтожить запад. За то, что там не любят русских за всё русское.

Думал он это просто БигМака давно из рук Обэмы не кушал и на новый смартфон обнову не получал.

А говорят сыночку-корзиночку отправляют из страны небинарных браков и падающего доллара обратно в процветающую Россию. На границы НАТО 1993 года.

И кресло дорогое прожглось.

А как же крепкие нервы в случае адских санкций Запада, что Дмитрий обещал от 22 февраля? Врунишка.

Странно, когда зерновые терминалы обрабатывались ракетами, и украинские дети гибли он молчал.

А как начали золотую молодежь сенаторов, чиновников и первого эшелона просить домой, как санкции против Кабаевой и дочек Пескова прилетели, так случился Байконур.

Мест в Америке просто нет. Держитесь там.