У Запада и Востока есть ключевое различие и оно кроется даже в мелочах

Украинский журналист, соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов объяснил разницу между Западом и Востоком

Знаете, что является ключевым распределением Запада и Востока (шире — Запада и не-Запада)? Ключевым цивилизационным, качественным и ценностным отличием?

Умение разделять общественное и личное. Даже в мелочах.

Запад — это "вот мое, вот здесь твое, вот здесь общее, о котором мы договоримся вместе".

Восток – это "а когда ты уже выйдешь замуж?". Восток — это "ответ за патлы". Восток – это "а чего у тебя дома портрет вождя не висит?".

Восток исходит из постулата, что можно вмешиваться в чужое личное, если это дело блага, правильно, если ты наставляешь на истинный путь (то есть, на тот, на котором ты сам).

Запад выходит из постулата, что само залезание к чьему-то privacy – дело уже настолько нехорошее, что дальше не о чем говорить. Ибо fighting for peace is like f*cking for virginity ("сражаться за мир это все равно, что заниматься сексом за девственность", — ред).

Я всегда верил и верю, что нормальная Украина возможна только как часть цивилизационного Запада. И я готов за это сразиться.