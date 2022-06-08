Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" дал прогноз, чего хочет путин в Украине

На территории, временно оккупированной россией в Запорожской и Херсонской областях объявлено о подготовке к псевдореферендумам.

С одной стороны – прямо сейчас это дает россиянам возможность шантажа при возможном переговорном процессе. То есть, рф дает понять, что отказ Украины от предыдущих ультиматумов Кремля приведет к тому, что они легализуют (в своем понимании) и новые захваченные территории.

Но более вероятным мне представляется второй сценария: россия готовится к декабрю, к 100-летию образования СССР, закрепиться на всех захваченных территориях, легализовать этот захват путем псевдореферендумов и объявить их настоящей Украиной. То есть, признать "власти" захваченных территорий – и в декабре объявить о новом союзе: россия, Беларусь и такая себе квази-Украина.

А остальную часть Украину, которую захватить не смогли, россияне признавать не будут. Назовут как-то иначе. И путин, как и мечтал, войдет в учебники истории как человек, который возродил СССР. Напомню, что развал Советского Союза путин назвал самой большой трагедией ХХ века.

Понятно, что никто в цивилизованном мире этого образования не признает. Но мы видим, что это не помешало рф присвоить себе Крым и объявить о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Противостоять этому мы можем лишь на поле боя, силами ВСУ освободив наши территории. И мы над этим работаем.

Читайте также: Категория Украина С "референдумом" не выходит: раскрыты планы кремля насчет Херсона Оккупационные власти хотят присоединить Херсонщину к Крыму и включить в свой состав как "Таврическую губернию"