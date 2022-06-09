Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса о российской блокаде портов Украины специально для "Телеграф"

В Анкаре состоялись переговоры между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД россии, напавшей на Украину, сергеем лавровым. Среди прочего обсуждали обеспечение проход судов с зерном через заминированную акваторию.

По зерну пока всё не ясно. Но основные сценарии следующие.

Первый — стороны не договорятся. И в таком случае вся эта тема сведется к нулю (из-за позиции россии или Украины). Вчерашние заявления лаврова говорили о том, что рф готова, в общем-то, на схему, которую ранее предложила Турция.

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Второй — стороны договорятся. И я пока не вижу, почему это невозможно. В принципе, и Турция, и россия, и Украина плюс-минус согласны с той схемой, которую предложила Анкара. Но, конечно, есть нюансы. И основной, похоже, связан с разминированием портов. Кто это будет делать — и нужно ли это делать. Украина подчеркивает, что разминирование портов может потенциально снизить обороноспособность Одессы. И это справедливое замечание. И, конечно, в условиях продолжающихся боевых действий в Украине это будет, наверное, самый сложный вопрос. Но сторонам придется его решить прежде, чем договориться по "зерновому коридору".

Пока же можно сказать, что зерновая тема не особо "взлетела". По крайней мере, мы не знаем, к чему на данный момент пришли россия и Турция. Явно обсуждали эту тему. Но, видимо, сейчас будет еще один раунд челночной дипломатии, чтобы понять еще и позицию Украины и других внешних игроков.

По поводу Сирии — тут всё более понятно. Судя по заявлениям лаврова и Чавушоглу, Турция получила добро от россии на вторжение в северную Сирию. Но, возможно, там были некие договоренности, связанные с тем, чтобы турецкие войска не трогали некоторые районы, которые особенно важны для рф. В частности, стратегическую трассу М-4, которая, по сути, связывает между собой северные, центральные и южные районы Сирии, а также Сирию с восточной ее границей.