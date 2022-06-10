Журналист Денис Казанский о планах российских оккупантов и коллаборантов по захвату Запорожья

Очередной конч*ный психопат, которого Россия сделала гауляйтером оккупированной Запорожской области, уже строит планы по захвату областного центра. И радостно обещает жителям Запорожья, что в случае успеха Россия восстановит производство "Запорожцев" на ЗАЗе.

Я даже молчу о том, что в случае атаки на Запорожье, город просто разделит судьбу Мариуполя. И никакого ЗАЗа не будет вообще, как не будет больше "Азовстали". Поражает другое. Все, на что хватает фантазии оккупанта, все, что он способен предложить захваченным территориям — это жизнь в советском анекдоте.

Ты ведь все равно врешь. Ты же все равно понимаешь, что не будет никаких "Запорожцев", потому что даже "Запорожцы" вы уже не можете, и будут просто горелые развалины и вывоз краденого металла. Ну так хотя бы соври красиво. Скажи, что будете собирать электромобили, самолёты, вертолёты. Соври, что построите небоскребы и наукоград.

Но свинья не способна смотреть на небо. А гауляйтер-дегенерат не способен даже мечтать о великом. Поэтому даже самые смелые его фантазии рисуют убожество. И это убожество подхватывают и гордо несут, государственные российские СМИ.

На полном серьезе производство "Запорожцев" подаётся "сверхдержавой", как идея, призванная привлечь украинцев на сторону России. Тут я мог бы ещё много написать о том, что с такими идеями цивилизационную борьбу за умы выиграть невозможно, но в виду очевидности этого факта, даже не вижу смысла тратить на это время.

Вся Россия — это ржавый окровавленный "Запорожец" Путина, который несётся в ад.