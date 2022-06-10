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Не осуждайте тех, кто остался в оккупации. Сначала проведите себе проверку - Мария Кутнякова

Автор
Мария Кутнякова Мария Кутнякова
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Каждый населенный пункт, куда заходили россияне, оказывал чрезвычайное сопротивление Новость обновлена 10 июня 2022, 13:45
Каждый населенный пункт, куда заходили россияне, оказывал чрезвычайное сопротивление

Журналистка, общественный деятель Мария Кутнякова об украинцах, оставшихся на временно захваченных россиянами территориях

Прежде чем рассматривать новые фото с оккупированных территорий и тыкать пальцем в людей, которые там остались, работают, водят детей в школы, проведи сам себе проверку:

  • ты не голодаешь?
  • у тебя есть маломобильные родственники?
  • ты в безопасности?
  • у тебя есть силы/средства покинуть свой дом?
  • от тебя зависит жизнь других людей?
  • ты не боишься?
  • тебя бомбили?
  • у тебя на глазах погибали люди?

А теперь подумай об ответах оставшихся в оккупации людей. Еще раз — там военнослужащие рашистские. Там блокпосты и фильтрация. Да, там есть коллаборанты и предатели. Но не все.

Сначала освободите, а затем проводите следствие. И вот тогда клеймите. Будьте людьми, а не зверьми. Всё будет Украина.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Оккупация