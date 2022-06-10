Не осуждайте тех, кто остался в оккупации. Сначала проведите себе проверку - Мария Кутнякова
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Журналистка, общественный деятель Мария Кутнякова об украинцах, оставшихся на временно захваченных россиянами территориях
Прежде чем рассматривать новые фото с оккупированных территорий и тыкать пальцем в людей, которые там остались, работают, водят детей в школы, проведи сам себе проверку:
- ты не голодаешь?
- у тебя есть маломобильные родственники?
- ты в безопасности?
- у тебя есть силы/средства покинуть свой дом?
- от тебя зависит жизнь других людей?
- ты не боишься?
- тебя бомбили?
- у тебя на глазах погибали люди?
А теперь подумай об ответах оставшихся в оккупации людей. Еще раз — там военнослужащие рашистские. Там блокпосты и фильтрация. Да, там есть коллаборанты и предатели. Но не все.
Сначала освободите, а затем проводите следствие. И вот тогда клеймите. Будьте людьми, а не зверьми. Всё будет Украина.
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