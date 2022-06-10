Журналистка, общественный деятель Мария Кутнякова об украинцах, оставшихся на временно захваченных россиянами территориях

Прежде чем рассматривать новые фото с оккупированных территорий и тыкать пальцем в людей, которые там остались, работают, водят детей в школы, проведи сам себе проверку:

ты не голодаешь?

у тебя есть маломобильные родственники?

ты в безопасности?

у тебя есть силы/средства покинуть свой дом?

от тебя зависит жизнь других людей?

ты не боишься?

тебя бомбили?

у тебя на глазах погибали люди?

А теперь подумай об ответах оставшихся в оккупации людей. Еще раз — там военнослужащие рашистские. Там блокпосты и фильтрация. Да, там есть коллаборанты и предатели. Но не все.

Сначала освободите, а затем проводите следствие. И вот тогда клеймите. Будьте людьми, а не зверьми. Всё будет Украина.