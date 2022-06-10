Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, что за кражу зерна из Украины должны понести коллективную ответственность все винтики системы

Как много было написано умных книг про Холокост и Голодомор, и сколько раз все сокрушались: как? Как тысячи людей соглашались под таким подписываться? Я про тех, кто изымал хлеб или возил евреев в лагеря и т.д. Про работу инфраструктуры и обеспечения этих процессов. У нас снова маячит угроза голода и Кремль из Украины вывозит зерно.

Только сегодня официально "РИА Новости" объявили, что "ЛНР" отправила в Россию первые 650 тонн зерна. Еще добавили, что в "республике" еще много этого хлеба. Сопровождалось это кадрами работы погрузки зерна на эшелоны.

Кто-то это зерно ведь грузит, и кто-то ведет эти поезда, и кто-то будет это зерно разгружать. Это не полтора землекопа и не личная гвардия Путина. Люди преспокойно обслуживают преступные решения и приводят в жизнь людоедские планы. Прямо очень-очень людоедские, как в книжках истории.

Только теперь это не история, а реальность, и я глядя на эти поезда, и всю эту работу по нынешней краже хлеба из Украины прекрасно понимаю как были возможны, и Холокост, и Голодомор.

Их проводили в действие не только карикатурные комиссары в кожанках и ССовцы с тотенкопфами. Как и этот вывоз хлеба совершается не только упырями с зе-свастиками на лбу.

И да, это снова к теме коллективной ответственности. Почему отвечать будут не только зе-упыри, а все. Добрый работник зернохранилища или душка машинист, или стрелочник, или механик и тд. Все они винтики в этой адской машине.

Невозможно разобрать эту машину, не тронув эти винтики.