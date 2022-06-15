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Надеетесь, что путин впал в кому? Есть плохая и хорошая новости - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
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Смерти российского президента с нетерпением ждут многие жители планеты Новость обновлена 15 июня 2022, 08:50
Смерти российского президента с нетерпением ждут многие жители планеты

Политический деятель Борислав Береза высказался об инсайде насчет ухудшения состояния здоровья путина

Для всех, кто надеется, что Путин впал в кому, у меня есть две новости — хорошая и плохая. Я начну с хорошей. Надеяться можно. Это не противозаконно. А плохая новость заключается в том, что Путин не в коме. В маразме и в дер*ме, но не в коме. Но можете и дальше надеяться.

P.S. Даже смерть Путина не остановит войну. Войну могут остановить лишь ВСУ, огромные потери россиян и много западного оружия. А вот из-за этого всего Путин может не только впасть в кому, но и подохнуть. Я буду не против.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Борислав Береза