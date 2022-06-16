Политтехнолог и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева объяснила, почему не нужно обвинять запад в проволочках с поставкой вооружения и сетовать на его количество.

Друзья, несется такая антизападная "зрада", что боюсь, что после завершения нынешней войны в фаворе будут любители России, Китая, экзорциста арестовича и снова легких решений. И все это вместе будет ломиться в нашу политику. Благодаря тетям, которые впервые начали читать хоть какие-то политические новости — все это будет иметь шанс, потому что демократия.

Во- первых, ни один из наших западных союзников нам не изменяет. Но подумайте мозгами, как довезти вооружение из Америки, не привлекая внимание пациента, то есть РФ, охотящейся за ним и бросающей ракеты по железной дороге.

Второе. Экономика войны. Как довезти гигантские грузы, если: а)самолетами дорого и не везде даже в Польше есть соответствующая инфраструктура, б)дешевые и удобные переводы морем для нас ныне нереальны из-за заблокированного Россией моря. в) нужно найти соответствующие самолеты для перевозок — мы же свою "Мрию" не смогли вытащить и спасти вовремя.

Три. А откуда вы решили, что этот озвученный пакет помощи от США еще не пришел или будет единственным. Несколько европейских стран нам регулярно помогают, не отсвечивая списки помощи в прессе. Та Польша — что именно она передает, говорить не обязательно. Опять же — рашисты постоянно угрожают им то эскалацией, то ядерным ударом, то повторить Смоленск-2010.

Четыре. Когда люди, не являющиеся ни экономистами, ни военными заламывающие списки — "омерика должна нам 100500 РСЗО", такие писаки не понимают, что сколько техники может не быть в самой Америке. А во-вторых, потому, что у нас годами плевали на стандарты НАТО, мы параллельно еще и учим команды, которые будут работать на этой технике. А это не 10 минут и не Василий с наливайки.

Пять. Антизападная риторика наших упыряток, на которых клейма негде ставить, — это лучший щит, чтобы потом не выполнять обещания Байдену, МВФ и ЕС. Чтобы потом тянуть нас всех в Россию, Китай и экзорцистов с легкими решениями.