Главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар рассказал о том, как Россия врет о нефтегазовой выручке

Давайте, все-таки, развенчаем главную Кремлевскую экономическую мифологему недели…

Не раз и не два на этой неделе встречаю в мировой прессе расчеты, что мол импорт нефти и газа из рф за первые 5 месяцев года равен или даже больше расходов на войну…

Цитируемый мной блоггер со скрина лишь приводит цифры, что обошли уже все мировые газеты.

Из чего делается вывод, что Россия может воевать вечно за этот кэшфлоу.

Вывод не просто не верный, а абсурдный.

Как будто весь кэшфлоу от углеводородов изначально и планировался быть направленным на военные расходы!

Как будто у добывающих компаний нет себестоимости и цены транзита/доставки — ведь сравниваются не цифра прибыли, а вся выручка!

Как все деньги газпрома и роснефти поступают на счета исключительно Минобороны!

Как будто за счет налогов с углеводородов не формируется 40-60% в разные годы доходов федерального бюджета РФ!

Как будто расходы на боевые действия это и есть все потери РФ от войны!

А из каких денег покрывать недопоступления от НДС и других налогов доходящих в мае по отдельным регионам уже до 50%?

А из какой даже гипотетической "нефтегазовой выручки" возможно покрыть потерю Центробанком РФ 300 млрд долл резервов?

А из каких денег возвращать россиянам 120 млрд долларов на валютных депозитах в санкционных банках-гигантах валютные активы которых арестованы?

А из каких денег покрывать дыру в балансах остальных банков до 90 млрд долл от делистинга российских ценных бумаг на мировых биржах?

А из каких денег покрывать 9 триллионов рублей разницы между ставками по ипотекам банков под 3-5% при учетной ставке в 20-15%?

А из каких денег покрывать 33% чистый убыток ВСЕХ предприятий-экспортеров РФ от искусственной ревальвации курса с 90 до 60?

Последний пункт вообще сложно поддается макроэкономическому осознанию: представьте себе более чем полутриллионную долларовую экспортную выручку которую дисконтировали этим бездумным ревалом на треть (!)

Да там хоть кто-то вообще при таких макроэкономических условиях там останется к концу года в живых?

Там к концу года вообще будет еще кому SWIFT отключать?!

Или в правительстве РФ думали что вcе экспортеры в их стране работали с 33- процентным запасом рентабельности? Ну так, знаете, на всякий случай: а вдруг Путин, там, какую-то войну затеет…

Не нужно быть профессиональным экономистом, чтобы понять то, что вышеописанная картина — это искусственно растягиваемый во времени Апокалипсис!

Ну и на этом фоне производителям экономических мифологем из МСК приходится придумывать что бы еще с чем сравнить, чтобы поддержать иллюзию, что они якобы справляются.

Вот сравнили дневную выручку Газпрома со стоимостью выпуливаемых в воздух ежедневно снарядов…

Ну вы поняли, теперь уже, качество этого сравнения, я надеюсь.