Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассказал, как следует понимать донбасские заявления на путинском форуме

В пятницу, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), прозвучал ряд заявлений, имеющих прямое отношение к Донбассу.

Так, российский президент владимир путин цинично заявил, что не хочет превращать в руины украинские населенные пункты, обвинил ВСУ в обстрелах Донецка (хотя есть свидетельства, что стреляют по городу с оккупированной территории), а также заверил, что штурмовать укрепрайоны украинской армии на Донбассе нецелесообразно. Мол, "ведется работа по заходу в тыл к этим формированиям". Ну и – традиционно заливал, что целью "спецоперации" является "защита жителей республик Донбасса".

Если целью "спецоперации", как уверяет путин, был только Донбасс, россияне не строили бы третью линию укреплений в Херсоне. Ведь Херсонщина к Донбассу не относится. Хоть можно предположить, что в Кремле надеялись на полный захват Запорожской и Херсонской областей. Но, даже не захватив их полностью, они могут присоединить эти контролируемые рф территории данных регионов к так называемой "ДНР" – и это будет считаться для них одной "республикой".

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Ранее мы слышали заявления путина, что "Азовсталь" в Мариуполе не будут атаковать. Мол, надо закрыть их так, чтобы муха не пролетела. И в тот же день, как и раньше и позже, были бомбардировки – в огромном количестве. Так что путинские заявления – это заявления больного человека, который говорит одно, а делает другое. Который хочет казаться умным и гуманным, а потом с его благословления российские оккупанты творят ужасы, которые мы видели в Мариуполе, под Киевом и так далее.

Примечательным стало и выступление на форуме президента Казахстана – Касым-Жомарт Токаева. Буквально в лицо путину он заявил, что не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". Представители которых также были на форуме.

Абсолютно логичное заявление, учитывая, что в Казахстане прекрасно понимают опасность происходящего. Проецируют ситуацию в Украине на себя. В том числе, именно поэтому казахские власти не могут, как бы того не хотелось Путину, признать "ДНР", "ЛНР", Абхазию, Южную Осетию и прочие квазиобразования, созданные рф. Иначе будет создан прецедент для появления квазиобразований на территории самого Казахстана. Так что позиция Токаева тут понятна. И обусловлена интересами его государства. А эти интересы сейчас – дистанцирование от создаваемых россией проблем.