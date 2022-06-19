Военный обозреватель Александр Коваленко, известный в сети как "Злой одессит" прокомментировал информацию об отставке командующего ВДВ ВС рф Сердюкова и позоре российской десантуры в Украине:

Сейчас только и разговоров, что про российского генерала-полковника Андрея Сердюкова, которого якобы отправили в отставку из-за больших потерь среди российских десантников на войне в Украине.

Возможно это и так. Но не думаю, что дело именно в потерях.

Хочу напомнить, что российская армия одна из тех в составе, которой одна из самых больших в мире десантных компонент, как воздушного десанта, так и морского.

Собственно, за почти 4 месяца боевых действий в Украине, российская армия совершила в Украине 30 операций по воздушному десантированию и только 1 была успешной.

То есть, страна с одной из самых больших в мире десантных компонент в своей армии не смогла эту компоненту эффективно применить? Такого позора российские ВДВ ещё никогда не знали, но в Украине их опустили как жалкое шапито, за что, как, на мой взгляд, и мог поплатиться Сердюков.

Кстати, есть ещё российская морская пехота, которая вообще не осуществила ни одного десантирования, что тоже весьма и весьма показательно. Но этой уже совсем другая история.