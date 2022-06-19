Политтехнолог, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" оценил позитивные итоги минувшей недели для Украины

Третья неделя июля была очень насыщенной с точки зрения международных событий и встреч, важных для Украины.

Это и прошедшая 15 июня третья встреча министров обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн", направленная на обеспечение военной помощи Украине.

Мы увидели продолжение американской линии на оказание важнейшей поддержки нашей стране. Немаловажно, что к "Рамштайну" присоединились Грузия и Молдова. Понятно, что военной помощи от них мы особо не получим, но политически – это очень важный сигнал.

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При этом следует признать, что ленд-лиз пока работает неудовлетворительно. Очень медленно. Что означает еще месяцы тяжелой, кровопролитной борьбы ВСУ с российскими захватчиками. Есть сигналы, что ленд-лиз ускорится, что пойдут к нам новые американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Но четыре установки, которые нам передали, учитывая уровень войны, – это смешно. Сейчас, вроде бы, размышляют о передаче еще четырех таких РСЗО. Что, понятно, тоже не приведет к кардинальному перелому.

Этого всего недостаточно. Мы нуждаемся не в десятках, а в сотнях, тысячах образцах современного вооружения. Если хотим деоккупировать свои территории. Речь, в первую очередь, о РСЗО, о 155-мм артиллерии, о 120-мм минометах, о тяжелой бронетехнике – танки, БТР. Не хватает нам также нового, качественного стрелкового оружия, особенно снайперского. Безусловно, нужны и системы ПВО. Ведь россияне обладают хоть и намного похудевшими, но все еще достаточно внушительными военно-воздушными силами и запасами ракет.

Примечательным был и визит 16 июня четырех европейских лидеров (немецкий канцлер Олаф Шольц, французский лидер Эманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис) в Украину.

Здесь были неприятные моменты. Моменты "зрады", условно говоря. Потому что лидеры той же Германии, Франции, Италии хотят заставить Украину пойти на компромиссы с путиным. За наш счет, естественно. За счет наших территорий. Лишь бы прекратить поскорее войну, которая аукается и на Западе. В качестве бонуса Украина получила заверения в поддержке нашего статуса в кандидаты в Евросоюз. Но цена явно неадекватна потерям.

А буквально на следующий день, 17 июня, в Киев нагрянул британский премьер Борис Джонсон. Это был уже второй его визит после начала российского широкомасштабного вторжения. И он, как и первый, обернется укреплением ВСУ и неприятностями для агрессора.

И, конечно, топ-темой стал питерский экономический форум и выступление там 17 июня российского диктатора.

Ключевым выводом после этого действа стал следующий – путин потерял поддержку ключевых союзников из ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Это откровенный провал. Из-за этого истерика у Кадырова, который кричит – где Армения и Казахстан, мы вас спасали, а вы нас не хотите спасти!?

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Ну и сам путин признал невозможность захвата даже Донбасса в указанные им ранее сроки – до 1 июля. Заявил, что россияне не собираются штурмовать укрепрайоны, расшибать лоб.

То есть, агрессор расписался в собственной беспомощности. Причем, не только военной.

Форум четко показал, что российская экономика – валится. Прозвучали более-менее реалистичные заявления председателя Центробанка – Набиуллиной и председателя правления Сбербанка – Грефа, что российская экономика откатывается минимум на уровень десятилетней давности. А в действительности скоро она окажется на уровне 2000 года. Так что западные санкции, какими бы они ни были несовершенными, всё равно действуют.