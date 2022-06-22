Свой выбор в отношениях во время войны придется принимать и платить за него - Яр Громов
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Психотерапевт Яр Громов рассказал об особенностях отношений в парах во время войны и сепарации в них
продолжу тему отношений во время войны: с чем столкнулись, что происходит, какие процессы идут
То, обо что многие пары приложились — внезапное осознание, обнаружение, что "все без всех могут"
Принудительная сепарация, которая создала много вопросов "а зачем, как и про что тогда дальше?"
Когда, оказывается, я сам(а) могу вот это вот все
А кому-то так даже оказалось легче-проще-кайфовее, когда ушли вот эти все взятые на себя в прошлом "надо", которые не были подтверждены личным взрослым "хочу и выбираю"
Для многих пар ситуация оказалась тем самым ницшевским "падающего толкни", когда своих сил на разойтись в стороны, чтобы обнаружить себя отдельного(ую) не хватало. То самое, когда "и вместе тошно, и порознь мошно".
Раньше за этим часто шли в семейную терапию — помогите развестись, разойтись, разлипнуться. Бессознательно, конечно. Тут просто разнесло.
Вины, стыда, тревога — море тревоги.
Основные спутники такой сепарации от партнера как от мамы\папы
Цена за выбор себя.
За месяц количество запросов (из общения с коллегами) на семейку и вообще про отношения выросло в разы. И имхо это только начало тренда.
Думаю о том, КАК это все не просто.
КАКОЙ волной изменений это пройдется по социуму.
КАКИЕ будет иметь последствия в долгосрочном, в разрезе 2-3 поколений.
А еще думаю, что в разы сложнее тем, кто обнаружил не только все эти "зачем, как и про что дальше?", но и честное обнаружение своей неготовности отделяться, невозможность этого сейчас.
Когда и вместе не о чем, и сам(а) ещё не решаюсь. Вынужденный выбор терпеть.
И это же не только про парные отношения, процесс идет мощным фронтом через все отношенческие темы: с друзьями, с родней, с городом, со страной, с государством. И с собой.
Когда вот он(а) я, в центре смерча.
А вокруг с дикой скоростью несутся и тащат в разные стороны все перечисленные и неперечисленные.
Хотя, не только вокруг.
Внутри.
Смерч идет не только снаружи, но и внутри.
Мне к тем или к этим.
Туда или сюда.
К "как правильно" или к тому что внезапно обнаружил(а) что-то неожиданное, но такое честное про себя.
Хоть разорвись.
Выбор и цены за него.
Придется принимать.
И платить.
Кристаллизация ценностей.
В очень экстренном и экстремальном формате.
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