Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко объяснил причину участившихся ракетных обстрелов Украины со стороны рф

Киев и Черкассы принимают, уже после вчерашней волны по Десне и вокруг Житомира. Видно, подарки по штабам РФ дошли до адресата и сделали неприятно.

Уже течет в сеть видео, где у россиян горят понтоны, посеченные стоянки авто, вываленные фасады у зданий, порубленные БТР.

Склады в Хрустальном, нефтедобывающие вышки, удары по Змеиному, буксир, склады и базы в черте Донецка. Самурай с высокоточным оружием подобен самураю без высокоточного оружия, но только с ним.

В ответ кремлевские секут ракетами, многие из которых на пару суббот старше меня. С точностью пару крейсеров туда-сюда.

Естественно, ракеты — не панацея. Даже самые современные. Израиль мог всадить реально высокоточную ракету в Ливане в каждый сортир, мост, склад боевиков и администрацию. Тем более, что у ливанцев по сравнению с нами не было ПВО вообще.

Но задачи это решить в регионе не помогло — каждый разрушенный дом и разбитый завод только увеличивали приток желающих пойти в структуры, противостоящие Израилю. И не только из-за идеологии, а потому что нужно было кушать, а кушать во время войны дают в армии. Замкнутый круг. Если бы можно было выиграть войну ракетными ударами, США бы не вышли из Афганистана и Ирака, а саудиты уже бы закончили в Йемене.

Правда, тем, кто остался под завалами и подметает сейчас стекла со своих кухонь, от этого не легче. Что тут сказать? Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — она орет не для того, чтобы раздражать, а чтобы спасать жизни. Привыкайте жить в новой реальности. В которой надо проектировать дома с бомбоубежищами и отстегивать 20-30% на оборону. Раз уж не дошло в 2014-м, дойдет в 2022-м.