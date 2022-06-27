Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что в российской экономике присутствуют все возможные последствия дефолта

У россии, угроза дефолта над которой висела с апреля, в полночь на 27 июня закончился льготный срок выплаты внешнего долга в размере 100 млн долларов США. Если выплаты нет – крайний срок считается событием дефолта.

Это, действительно, как пишут СМИ, первый дефолт у россии по внешнему долгу с 1918 года. У рф был дефолт в 1998 году, но – по внутреннему долгу, который выплачивается в рублях. А сейчас – по-внешнему, в долларах.

Сейчас это никак не ударит по рф, потому что все последствия дефолта и так есть в российской экономике. Подорванное доверие, отсутствие доступа к финансированию. Всё это в рф и так случилось. И сегодня официальное оформление дефолта – это чисто символический момент.

На рубль происходящее никак не повлияет. А его укрепление связно с продолжающейся изоляцией рф, когда экспорт есть, а импорта нет.

Дефолт россии – это, конечно, приятно. Это плюс. Но победу Украины в необъявленной войне это если и приближает, то на 0,01%.

Почему всё произошло именно сейчас? Потому что американцы решили, что сейчас – самое время.