Украинский журналист Дмитрий Лиховой анализирует зверства россиян против Украины, опираясь на ракетный удар по Кременчугу

Прогноз был правильным. Как только мир (да и Украина) начали привыкать к прежнему уровню рашистской агрессии — чуть меньше, чем раньше, — россияне вышли на новый левел адовости. Сознательно. Потому что могут и желают.

Харьков – Мариуполь роддом – драмтеатр – Буча – вокзал Краматорск… Немного отвыкли? Сначала 62 ракеты в субботу, Сарны, затем массированный удар по Киеву в воскресенье, теперь — уничтоженный и сожженный торговый центр с людьми в Кременчуге.

Число убитых гражданских, которое еще предстоит установить, — это путлерова "кузькина мать" для Большой семерки, но прежде всего для всех нас.

Этим Москва показывает, что текущий Лисичанск и Волчоярка с Бахмутом — лишь промежуточный, очень небольшой этап всей этой войны. Пуйло хочет запугать, убить, уничтожить всю Украину. Чтобы она была "русская или безлюдная".

Перенос целей с военных на гражданские объекты очень показателен. И все это повторяется по спирали.

Российская мерзость считает, что своей дикостью – демонстрацией возможностей отказа от ведения конвенционной войны – она сможет запугать, шантажировать и разъединить как Украину, так и ее союзников. Но все должно быть наоборот. Ответом должно стать наше пребывание в тонусе и сплоченность.

Потому что ничего особенного не произошло. Обо всем предупреждали: что это надолго, что будут ракетные удары, будут потери, что это нужно прожить, а не пережить.

Поэтому здесь нет места мирным планам. И нужно уже понять, что это не время "хороших новостей об восстановлении".

Это время плохих новостей, которое требует новой мобилизации усилий и общества, и всего адекватного мира.

Для того, чтобы была уничтожена россия.

P.S. Кстати, мне это напоминает синусоиду событий на Майдане: затишье — будто умышленное преступление — затишье — преступление — отступление — расстрел — наступление… Тогда мы победили pyzню.