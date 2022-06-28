Удар по Кременчугу не был неожиданностью: нас обо всем этом предупреждали - Дмитрий Лиховий
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Украинский журналист Дмитрий Лиховой анализирует зверства россиян против Украины, опираясь на ракетный удар по Кременчугу
Прогноз был правильным. Как только мир (да и Украина) начали привыкать к прежнему уровню рашистской агрессии — чуть меньше, чем раньше, — россияне вышли на новый левел адовости. Сознательно. Потому что могут и желают.
Харьков – Мариуполь роддом – драмтеатр – Буча – вокзал Краматорск… Немного отвыкли? Сначала 62 ракеты в субботу, Сарны, затем массированный удар по Киеву в воскресенье, теперь — уничтоженный и сожженный торговый центр с людьми в Кременчуге.
Число убитых гражданских, которое еще предстоит установить, — это путлерова "кузькина мать" для Большой семерки, но прежде всего для всех нас.
Этим Москва показывает, что текущий Лисичанск и Волчоярка с Бахмутом — лишь промежуточный, очень небольшой этап всей этой войны. Пуйло хочет запугать, убить, уничтожить всю Украину. Чтобы она была "русская или безлюдная".
Перенос целей с военных на гражданские объекты очень показателен. И все это повторяется по спирали.
Российская мерзость считает, что своей дикостью – демонстрацией возможностей отказа от ведения конвенционной войны – она сможет запугать, шантажировать и разъединить как Украину, так и ее союзников. Но все должно быть наоборот. Ответом должно стать наше пребывание в тонусе и сплоченность.
Потому что ничего особенного не произошло. Обо всем предупреждали: что это надолго, что будут ракетные удары, будут потери, что это нужно прожить, а не пережить.
Поэтому здесь нет места мирным планам. И нужно уже понять, что это не время "хороших новостей об восстановлении".
Это время плохих новостей, которое требует новой мобилизации усилий и общества, и всего адекватного мира.
Для того, чтобы была уничтожена россия.
P.S. Кстати, мне это напоминает синусоиду событий на Майдане: затишье — будто умышленное преступление — затишье — преступление — отступление — расстрел — наступление… Тогда мы победили pyzню.
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