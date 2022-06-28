Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

Российский диктатор владимир путин, санкционировавший вторжение в Украину, в ближайшее время намерен посетить две страны центральной Азии – Таджикистан и Туркменистан. Таджикистан, напомню, входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), среди членов которого также рф, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан.

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Сложно представить, что путину в результате этих поездок удастся втянуть кого-то в войну против Украины.

Уже была встреча представителей ОДКБ, где россиянам четко дали понять – никто этой войне не рад, никто в нее втягиваться не намерен.

Единственная страна, которая так или иначе уже в этой войне – Беларусь, фактически аннексированная россией. С белорусской территории идут запуски ракет, там происходят постоянные учения, передислокация, аэродромы РБ, равно как ее расконсервированная военная техника – в полном распоряжении рф.

Также путин заявил, что хочет разместить в Беларуси установки Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки на расстояние до 500 км. Речь идет и о модернизации белорусской авиации, чтобы она тоже могла нести ядерное оружие. Так что в РБ у Кремля всё схвачено. И единственное, чего пока не удалось, это втянуть белорусскую армию в прямое боестолкновение с украинской. Но россияне над этим, похоже, упорно работают.

Что касается других стран-членов ОДКБ (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), то там путинцы успехов не имеют. Показательно в этом плане недавнее выступление на экономическом форуме в Питере президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Где он своими высказываниями, в том числе о непризнании так называемых "ДНР" и "ДНР", фактически утер нос путину.

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Так что не видно, чтобы российские партнеры по ОДКБ горели желанием вступить в войну с Украиной. Тем более, что видят последствия этой войны для россии – и военные потери, и имиджевые, и экономические. И это санкции еще не отразились на рф в полной мере.

О том, вступит ли Беларусь в открытую войну, мы гадаем с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. С моей точки зрения, РБ и так втянута. В том числе ракетными ударами, которые были и продолжаются с ее территории. Известно также, что в Киевской области во время атаки в феврале-марте находились белорусских военные, хоть и под российскими флагами.

Так что в той или иной мере, неформально, но Беларусь уже воюет против Украины. А будет ли наступать своими войсками? Думаю, тут следует обращать внимание на то, что говорит наша разведка – военная и внешняя. Судя по тому, что заявлял недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Буданов – на данный момент таких угроз со стороны РБ нет.

А как будет через неделю-две – сказать сложно. Всё меняется очень быстро…