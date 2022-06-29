Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт Дмитрий Золотухин, специально для "Телеграфа" рассказал, как Украина может помешать проведению псевдореферендумов на оккупированном юге страны

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты назначили псевдореферендум об аннексии россиянами Донецкой области на 11 сентября.

Также оккупанты снова заговорили о проведении "референдума" в Херсонской области.

Решение о "референдумах" было принято пару недель назад, после визита в Мелитополь и Херсон Сергея Кириенко — первого заместителя главы администрации президента рф, ставшего новым куратором оккупированных территорий.

Как уже говорилось ранее, если путин видит себя реинкарнацией Петра І, то Кириенко, видимо, считает себя царицей Екатериной, которая присоединила к российской империи Таврическую губернию, т.е. юг Украины.

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11 сентября выбрано неслучайно. Именно в эту дату (второе воскресенье сентября) состоится единый день голосования в россии, на котором будут избираться ряд глав субъектов федерации. За то, чтобы день этот прошел хорошо и по плану — отвечает именно Кириенко.

Его подчиненные набирают политтехнологов для работы в регионах. И, в том числе, для работы на оккупированных территориях. Однако политологи даже за баснословные гонорары не спешат ехать под обстрелы.

Это говорит о том, что "референдум" будет полностью "нарисован". И эту картинку Кириенко будет представлять путину и народу россии как подтверждение своих амбиций занять место царя.

Даже в условиях "нарисованных" результатов "референдума", Кириенко придется задабривать население.

Так, например, губернатор Санкт-Петербурга уже начал готовить жителей города к тому, что бюджеты будут уходить не на нужды горожан, а на восстановление Мариуполя…

Разрабатываются решения о безоплатном и безбарьерном (то есть, без экзаменов) вступлении выпускников, проживающих на оккупированных территориях Украины в любые вузы россии.

Это уже вызвало скандалы в российских городах. Россияне не понимают, почему они должны жертвовать своими интересами и будущим своих детей ради решений, к принятию которых они не имели – и не будут иметь – никакого отношения.

Однако, ни у Кириенко, ни у путина нет иного выхода, кроме как продолжать игру до конца. Ибо, в противном случае отсутствие результатов войны будет бить по легитимности российской власти всё сильнее и сильнее.

Для Украины единственный вариант помешать референдуму – получить от Запада необходимое оружие, чтобы достичь своих целей военным путем.

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