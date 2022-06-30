Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что россияне потеряли стационарный крейсер, в который они превратили остров Змеиный

В четверг, 30 июня, украинские военнослужащие отбили у российских оккупантов принадлежащий Одесской области остров Змеиный.

Уже известно, что в возвращении острова важную роль сыграло новое украинское оружие – гаубицы "Богдана".

То, что происходит сейчас с островом Змеиный, почти равноценно потоплению флагмана Черноморского флота рф – крейсера "Москва".

Можно сказать, что второй раз их крейсер утонул. Но теперь в виде российских вооружений и установок на Змеином.

Ушедший на дно флагман Черноморского флота имел огромные огневые возможности (ракеты могли достать практически в любую точку на территории Украины) и мощную противовоздушную оборону (которая, впрочем, не уберегла его от выпущенных нами торпед).

Крейсер "Москва" мог прикрывать масштабные операции, в том числе по возможному десантированию российских войск под Одессой и в районе Бессарабии.

Своеобразной заменой уничтоженному флагману россияне пытались сделать Змеиный. Откуда их сейчас просто вышибли. В течение 10 дней ВСУ последовательно, массированно утюжили остров.

В том числе, потопили буксир океанского типа "Василий Бех", водоизмещение которого было чуть меньше, чем у крейсера "Москва". Для российского флота – очередная серьезная потеря.

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В результате таких действий вооруженных сил Украины россияне не смогли удержать Змеиный. И вынуждены были оттуда ретироваться. Тем самым существенно (в разы!) снижены возможности Черноморского флота рф прикрывать возможные операции по десантированию с моря на побережье Одесской области.

Ну, а смешные оправдания россиян в стиле "мы сами отошли" – из разряда того, что крейсер "Москва" сам утонул.

Подчеркиваю, выдавливание агрессора с острова Змеиный – очень серьезный результат. Это, конечно, небольшая часть украинской территории. Но стратегически – чрезвычайно важная.

Мы не просто отвоевали часть своей земли, но и ликвидировали существенную угрозу вероятных десантных операций противника. И, по сути, лишили россиян некого стационарного крейсера, в который они превратили остров Змеиный.