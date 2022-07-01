Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский специально для "Телеграфа":

На днях зампредседателя Совбеза рф Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, заявил, что западные санкции против россии могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны). Соответствующая угроза прозвучала на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Нечто подобное Медведев уже заявлял в апреле, комментируя пятый пакет санкций, введенных из-за развязанной россией войны в Украине.

Ранее всё тот же Медведев отличился циничным заявлением об "уважении к украинскому народу", попытался унизить европейских политиков, угрожал Украине и миру ядерной войной.

Читайте также: Категория Новости России У путина опять пригрозили ядерной войной: кто на этот раз Своей вины за развязанную войну с Украиной в рф не видят

Некоторых удивляет подобная агрессивность Медведева. А зря…

Приведу цитаты из российской прессы 2009 года – в период, когда Медведев был на должности президента рф.

"Политика Украины в годы президентства Виктора Ющенко стала отходом Киева от принципов дружбы и партнерства с россией. Он (Медведев) поделился с украинским лидером "глубокой озабоченностью нынешним, без преувеличения, кризисным состоянием российско-украинских отношений".

"Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и ранее. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Однако то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с россией, закрепленных в Договоре 1997 года".

Медведев называл антироссийской позиция Украины "в связи с варварским нападением режима Саакашвили на Южную Осетию".

И еще цитаты.

"Спустя год после тех трагических событий вновь остро встает вопрос о том, что мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвале убивали из украинского оружия".

"Те в Киеве, кто поставлял вооружения грузинской армии и, кстати, не намерен прекращать делать это и сейчас, полностью разделяют с Тбилиси ответственность за совершенные преступления".

Тогдашний глава российского государства также обращал внимание на "упрямое продолжение курса на вступление в НАТО" со стороны политического руководства Украины в обход мнения граждан своей страны".

Сейчас особо интересно смотрится и такая:

"В качестве "аргумента" используются намеки на "российскую угрозу" безопасности Украины, которой, как Вы прекрасно знаете, нет и быть не может".

Ну и напоследок такое заявление Медведева времен его президентства:

"Российско-украинские отношения подвергаются испытаниям и в результате взятой Вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников, возвеличивание роли радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически окрашенных трактовок массового голода в СССР 1932–1933 годах как "геноцида украинского народа".

Именно так российская пресса доносила, в первую очередь, российским гражданам позицию кремлевских властей, озвученную в открытом послании президента рф Медведева к президенту Украины Ющенко. Сегодняшнее время отличается лишь тем, что кроме словесных угроз россия ведет уже девятый год открытую войну против Украины. То есть, реализовала на практике угрозы, которые формулировал в адрес Украины президент Медведев в уже далеком 2009 году.

Читайте также: Категория Новости России медведев насмешил украинцев новыми угрозами и оскорблениями Зеленского Чтобы дискредитировать украинскую власть, Москва снова раскручивает давний фейк

Существует такое выражение: "если очень тщательно потереть любого российского либерала можно увидеть проступающие контуры имперца". Не существует никаких российских либералов! Так что и Медведев никогда не был либералом. Играл необходимую роль? Да. Изображал из себя какое-то время того, кого хотел видеть в нем коллективный Запад? Да. Но не более того.

Поэтому ничего не произошло с Медведевым. Он остается таким, каким был всегда – агрессивным российским политиком. Агрессивность по отношению к другим государствам и народам – это один из факторов, который позволяет российскому политику найти массовую поддержку в российском обществе.