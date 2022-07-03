Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин прокомментировал ночные взрывы в Белгороде:

Про диалектику.

Российские СМИ пишут, что в результате "громких звуков" в Белгороде погибло 5 человек и еще 4 ранены. В Белгородских чатах пишут перепуганные люди: "Никто не знает что произошло?" Пишут, мол, уютненько пошли спать, и тут такое.

Спать не дают! Бедненькие, они не знают, что пятый месяц у них под носом идет страшная опустошающая война.

Громкие звуки это очень тревожно. Когда нет войны и РФ бомбит саму себя это тоже неуютно, я согласен. Но только напомню, что тот, кто сеет сразу бурю, тот будет пожинать бесконечный кошмар. Пора бы гражданам РФ это понять, поднять свои ж*пы и спросить со своей власти.

Я сейчас не про российских активистов, да, я про рядовых граждан.

На фото ниже карта Попасной, составленная педантичными и дотошными немецкими военными: они отметили красным каждый полностью разрушенный дом. Города просто нет — русские тупо стерли его с лица земли. Физически уничтожили.

Карта Попасной

Это к теме "освобождения" Донбасса и всех этих кулстори "где вы были восемь лет, когда бомбили бомбас!!!11"

Если русский люд не начнет спрашивать со своего обезумевшего пещерного гоблина, зачем он развязал войну и геноцид, зачем убивает гражданских Украины десятками тысяч и стирает города с лица земли, тогда "громкие звуки" в России будут все чаще и больше.

Русские не хотели платить своей свободой и спокойствием для того, чтобы остановить геноцид учиняемый их государством, тогда будут платить своими жизнями.

Это очень простая диалектика — проще не придумать. На каждый российский кровавый "тезис", обязательно будет украинский антитезис.

Russia delenda est