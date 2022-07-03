Блогер Мирослав Олешко объяснил, почему легализация короткоствольного оружия в Украине является плохой идеей

Нельзя просто так разрешать покупать пистолет, пока медсправку можно купить за 300 грн. Нельзя просто так позволять покупать пистолет человеку, не умеющему им пользоваться.

Пройти полноценные курсы – 15-20000 грн.

Если человек хочет за 1000 баксов купить ствол, а 500 баксов жлобится потратить на обучение – такому человеку не нужен пистолет.

Прежде чем разрешить свободное приобретение пистолета – нужно построить систему, которая будет гарантировать, что оружие будут покупать психически уравновешенные, обученные граждане.

Также, я не понимаю, зачем пистолет тем гражданам, которые до сих пор за столько лет не купили себе винтовку, которую можно легко приобрести в магазине.

Чтобы пукалка в кармане была? Человеку, который даже не служил в армии?

Честно, не завидую здесь полицейским. Будут наши копы напуганы так же, как американские.

Как считал, так и считаю, что сегодня хватит табельного оружия и наградного для военных. А военных сегодня – очень большое количество мужчин. Служил – имеешь право. Не служил – купи себе винтовку для начала.

А какому-нибудь пацанчику на "бехе" пистолет просто не нужен – только беду принесет.

Поэтому я не поддерживаю инициативу власти.

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