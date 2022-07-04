Блогер и политический деятель Антон Швец объяснил, почему война затянется, как меняется мир из-за вторжения россии в Украину и чего ждать дальше

Не буду ничего писать о целебном действии сокращения линии фронта, да и я не Манштейн.

Я понимаю, что всем страшно.

Кто-то понял, что обещания из телика были слишком радужными. Нас ждет долгая война, я вам говорил, но не проблема если вы не услышали или не поверили. Возможно, отсутствие мнения о реальной продолжительности войны в вашей голове в первые недели и месяцы вас спасло. Потому все ок.

Но теперь времена изменились. Надо принять это как факт. Война будет продолжительной. И это не последняя наша война, скорее всего, если что. Привыкайте жить как Израиль, с бомбоубежищами в каждом доме, с остановками, которые могут стать огневой точкой, с призывом для всех, включая женщин. У нас под боком поехавший режим с миллионами биороботов под рукой.

Кому очень страшно от этого. Было бы очень удобно, чтобы могучая и большая украинская армия, победила рост без твоего призыва. И твоего участия. Как-то. Теперь многие поняли, что планы призыва миллиона людей не были фантазией. Как так спрашивают люди?

Объясню. Воевать сложно. И тяжело. Враг не идиот — он тоже учится, а тот, кто в возрасте не учился, уже умер. Желать, чтобы у твоей страны была норма армия и надеяться на нее это нормально. Но воевать тяжело. Любой армии.

Кому просто неудобно. Кто-то, например, не искал работу в новой реальности, потому что скоро все будет, как раньше. Во-первых, "как до войны" уже не будет, в значительной степени из-за того, что мир изменится, но все равно. Во-вторых, война надолго, повторю еще раз. Привыкайте – это надолго. Разберитесь в себе, в своих ощущениях. В-третьих, война это дорого и в последующие несколько месяцев, еще многие люди почувствуют это на себе.

Было бы очень удобно, чтобы союзники удерживали нас во время войны, но так не будет, точнее не будет в полной мере. Они помогут нам не упасть, но не смогут нас удерживать на 100%. Платить за свою армию, за свою безопасность и за свое будущее придется и нам.