Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что россия и дальше будет "давить", не прекращая ракетные обстрелы мирных украинских городов

Отход украинских войск от Лисичанска, о котором сейчас так много говорят, не является чем-то сверхъестественным. Люди, которые более-менее понимают ситуацию на фронте, что и почему происходит, ожидали таких действий со стороны ВСУ. И я абсолютно не понимаю вопли о "зраде", которые периодически раздаются от разного рода политиканов и диванных экспертов.

Далее оккупанты прогнозируемо будут осуществлять давление на Донетчине с той же самой целью – выйти на админграницы. Периодически будут маневрировать, пытаясь взять в оперативное окружение отдельные подразделения вооруженных сил Украины, которые в данный момент обороняют населенные пункты Донецкой области. Ничего в тактике россиян не изменилось.

Да, к сожалению, мы вынуждены на некоторых направлениях отступать. Потому что превосходство со стороны противника кое-где десятикратное – и в живой силе, и в артиллерии. А нас пока нет возможности эффективно оборонять те или иные позиции.

В то же время у нас есть успехи на южном направлении (особенно в Херсонской области), но о них почему-то говорят куда меньше, чем о вынужденном отступлении на Луганщине. И я категорически не принимаю тезисы в стиле того, что украинские власти сдали Луганщину.

Также хочу обратить внимание на тот факт, что сейчас мы практически ежедневно получаем донесения об уничтожении складов боеприпасов и топливных материалов противника. Тенденции этой уже около двух недель. И по времени она совпала с получением украинскими вооруженными силами новых систем артиллерии.

Такие данные носят уже системный характер. Так, этой ночью была уничтожена вражеская база в Снежном на Донетчине.

С моей точки зрения – это очень эффективный метод снижения боеспособности механизированных подразделений противника. В танковый батальон входит от 30 до 40 танков и около 20 машин разного рода сопровождения. Можно всю эту армаду отлавливать по отдельности, стараясь уничтожить как можно больше техники. Но это куда менее эффективно, чем уничтожение склада, с которого это подразделение получает боекомплект и топливные материалы. И если такое подразделение остается без снарядов и дизеля, масла – оно превращается в обездвиженный металлолом. Надеюсь, такая тактика ВСУ в ближайшее время даст положительный результат, значительно снизив наступательный потенциал оккупационных войск рф.

Что касается ракетных обстрелов со стороны россиян, они, к сожалению, будут продолжаться. Надеюсь, что нам окажут существенную помощь наши партнеры, обещавшие предоставить современные системы противоракетной обороны.