Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" пояснил, какой урок нужно усвоить Украине на фоне вступления стран Скандинавии в НАТО

Во вторник, 5 июля, главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Теперь их направят во все страны-члены Альянса, чтобы те ратифицировали их – в соответствии с национальными процедурами.

С точки зрения быстрого евроатлантического продвижения Швеции и Финляндии – это необходимо самому блоку НАТО, чтобы продемонстрировать готовность оперативно принимать решения. Ведь насчет быстроты реакции НАТО на ряд вызовов, включая российскую агрессию против Украины, было много критики в последнее время.

Говорить о том, что евроатлантическое движение Швеции и Финляндии не будет заторможено, я бы пока не стал, учитывая требования Турции касательно условий вступления данных стран в НАТО.

Кстати, Анкара, давшая на недавнем саммите Альянса зеленый свет Финляндии и Швеции, уже напомнила, что ожидает выполнения оставшейся части требований в ближайшее время. В том числе по достаточно чувствительным для европейских стран вопросам. Как, например, выдача людей, которых Турция обвиняет по тяжелым статьям уголовного кодекса (включая терроризм), тогда как с точки зрения представителей ЕС они являются просто политическими беженцами. И эту дилемму той же Швеции придется каким-то образом решать.

С точки зрения самих скандинавских государств и политики в регионе, продвижение Финляндии и Швеции в НАТО демонстрирует изменение отношения к рф. Это реакция, в том числе, на российскую угрозу. Если ранее ее называли гипотетической, то после широкомасштабного вторжения рф в Украину воспринимают как реальную. И принимают соответствующие меры.

Что важно понять в этой ситуации Украине. Ключевой вывод – меняется баланс мнений. Всё больше стран идентифицируют россию как прямую и явную угрозу. При этом не стоит проводить параллели между ускоренным продвижением в НАТО шведов и финнов – и вероятностью чего-то подобного для Украины. В этом направлении у украинских политиков и дипломатов еще достаточно большой объем работы. Еще один вывод – непростые шведско-финские переговоры с Турцией, которая блокировала их заявку в НАТО, показали, что важное для нас решение, когда придет время, одно или несколько государств Альянса вполне могут попытаться отяготить дополнительными условиями – для продвижения своих интересов.

Российская реакция на происходящее была изначально достаточно нервной.

Но когда стало ясно, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО стал необратимым, в Кремле поняли, что нервная реакция на это будет вредна на внутриполитическом поле. И риторика, тезисы изменились.

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Российские СМИ по-прежнему говорят об агрессивной политике НАТО, о втягивании государств Скандинавии в Альянс, о том, что те могут стать возможными территориями угрозы и даже возможными целями для армии рф. Но при этом подчеркивают, что в отличие от Украины – угроза от Финляндии и Швеции для россии меньше, что это разные кейсы. То есть, пытаются на внутренней арене сделать так, чтобы происходящее не выглядело как внешнеполитическое поражение россии.