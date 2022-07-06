Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прокомментировал решение Вадима Новинского сложить с себя полномочия нардепа

С моей точки зрения, нардеп и бизнесмен Вадим Новинский, сообщивший в среду, 6 июля, что решил сложить полномочия народного депутата, так как планирует сосредоточиться на служении Украинской православной церкви московского патриархата и заняться определенными гуманитарными проектами, был и остается пятой колонной. И, скорее всего, его ведут спецслужбы рф. И он этого не может не понимать.

Думаю, он посчитал, что отказ от депутатства станет хорошим информационным поводом. Мол, смотрите, он не такой как все, не держится за мандат… Это привлекает внимание.

Вряд ли Новинский уйдет из политики. Скорее на осколках ОПЗЖ, Оппоблока и прочих пророссийских партий, запрещенных в Украине, будет создавать что-то новое. Этакий ребрендинг с опорой на московский патриархат. Точнее, на то, что от него осталось.

Фактически мы увидим ребрендинг промосковских сил.

Предполагаю, что сейчас Новинский как бы отойдет от политики. Займется вроде как общественной жизнью. Но на самом деле будет создавать сперва некое новое общественное движение, а потом и новую политическую партию под крышей московского патриархата. После чего попытается завести ее в следующую ВР хотя бы с 5-6% процентами. Что, как мне кажется, будет весьма проблематично.