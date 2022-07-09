Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец высказался о потенциальном ударе ВСУ по Крымскому мосту

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав назвал Крымский мост легитимной целью для ВСУ.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что на данный момент удар по Крымскому мосту вряд ли целесообразен.

Правда, всё тот же Арестович похвастался итогами работы полученных от США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и намекнул на Крымский мост.

Безусловно, Крымский мости (или, как его еще называют, Керченский мост) – легитимная цель для ВСУ. Он находится на украинской временно оккупированной территории, в наших территориальных водах. И ведет в Автономную Республику Крым, которая, согласно международным нормам, была и есть частью Украины. Как и судоходная часть Керченского пролива.

На своей территории мы можем что угодно, строить либо уничтожать.

Крымский мост построен незаконно, с нарушением украинского и международного законодательства. И в будущем обязательно будет уничтожен, поскольку имеет стратегическое значение для россии. В данный момент через него идет поток военных грузов. И эта военная артерия должна быть – и будет – уничтожена. Скорее всего, ракетами класса "земля-земля".

Что касается ударов по мосту противокорабельными ракетами, как тот же "Гарпун", специалисты уже давали разъяснение, что они вряд ли смогут поразить подобного рода конструкцию – в силу ее особенностей. Так что на данный момент мы не располагаем ракетами нужного класса, которые могли бы уничтожить хотя бы одну опору, один пролет данного моста, сделав его непригодным для использования.

Еще один реалистичный вариант уничтожения Крымского моста – использование РСЗО HIMARS. И когда будет деоккупирована Херсонская область или временно неподконтрольная часть Запорожской – вполне можно будет нанести такой удар.

Не стоит забывать и о тактическом ракетном комплексе "Точка-У", который также имеется в нашем распоряжении.

Но в районе Крымского моста у оккупантов достаточно мощная система противовоздушной обороны (ПВО). Так что "Точку-У" они, в принципе, перехватить могут. А вот HIMARS – вряд ли…

Мост в любом случае будет разрушен. Но не до основания, а до состояния, чтобы русские не могли его использовать. А в дальнейшем военно-политическое руководство Украины решит – оставлять этот мост для связи с Краснодарским краем или нет.

Ну, а заявление Бридлава – четкий сигнал русским. Бывших генералов, тем более, командующих силами НАТО, не бывает. Так что он озвучил не личную точку зрения, а позицию военного истеблишмента США. Более чем прозрачный намек на возможность нанесения удара по больной для рф точке. Ведь разрушение Керченского моста в символическом смысле, в смысле престижа, будет сравнимо с потоплением десяти крейсеров "Москва". Это будет огромнейшее поражение для путинского режима. А потому нужно создать все условия, чтобы это произошло.

Читайте также: Категория Мир США пришлют Украине больше высокоточного оружия: что именно дадут США готовят новую поставку военной помощи для Украины

Читайте также: Категория Блоги/мнения Крымский мост должен быть ликвидирован. Чем быстрее – тем лучше Соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" назвал большую ошибку Украины с Крымом