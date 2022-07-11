Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о масштабных проблемах в снабжении российской армии. Читайте его новый блог

Меня тут недавно спрашивали, каким образом удары по складам с БК и топливом влияют на темпы подготовки и проведения наступления…?

Что бы не повторятся отвечаю…

1. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в неимоверных количествах и объёмах… Другими словами их надо много, очень много… Особенно, когда твоя арта не точная, а "массированная"… Это всё так же справедливо и в отношении топлива и вообще ГСМ, которые расходуются в наступлении куда как в больших объёмах, нежели в обороне.

2. Таким образом, становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача этих самых боеприпасов и топлива налажены бесперебойно, ритмично и в ДОСТАТОЧНЫХ объёмах… Если нет, то ваша арта примолкает, а потом и вообще замолкает… танки остаются с 6-10 снарядами в боеукладке и сухими баками… и т.д.

3. В современной расеянской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это — железнодорожная сеть (вот почему, российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях всю ж\д инфраструктуру, я насчитал, по крайней мере, 3 вражьих ж\д бригады, упорно работающих по этому вопросу). Ниже, на тактическом уровне — автотранспорт. Но есть, два нюанса:

- нужны пункты перевалки…(да, это и есть те самые базы и склады ) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по "подразделениям, частям и в отдельных случаях — соединениям"

- для этого дела так же нужно МНОГО автотранспорта… в том числе специализированного, особенно в части снабжения ГСМ. А с автотранспортом в расеянском воинстве всегда были традиционные траблы…

4. Зная вот эти все особенности своей системы МТС (материально-технического снабжения) российское военное командование стремится практически при любом планировании каких-либо наступательных действий максимально близко подтянуть ж\д сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И ещё ближе расположить к ним все эти базы и склады "текущего довольствия", а так же те, где всё это можно накопить для массированного, одномоментного использования в случае острой необходимости, коей несомненно есть момент перехода в наступление.

5. Делается это с целью существенного сокращения так называемого "плеча подвоза". Т.е. расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет МТС непосредственно в подразделение с "точки перевалки". Это позволяет весомо сократить время от момента выдачи "из точки перевалки" боеприпаса, тонны горючки, сотни банок тушёнки и т.д. до непосредственно момента использования в самом подразделении… И избежать таких моментов, когда наливник, сжигает больше топлива на своё перемещение, чем доставляет собственно в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности закинуть предметы МТС в подразделение с "близко стоящей точки довольствия"…).

6. Все эти особенности организации и функционирования системы МТС российской армии ведомы НЕ ТОЛЬКО самим российским генералам, но и их украинским коллегам, многие из которых учились по тем же самым программам. Потому, думаю, что мысль о том, как вытормозить подготовку очередного "широкомасштабного" наступления расеянцеФ, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализации этой идеи, не хватало одного, но главного — соответсвующего инструмента…

7. И вот когда инструмент у ВСУ появилсО, идею реализовали… Бавовна по тылам противника (а конкретно по складам и базам его МТС) начала ширится и разростаться… Что тут же, скажем так, начало "весьма негативно" сказываться как на уровне "текущего довольствия" подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов МТС, необходимых для продолжения наступления…

8. Да, противник имеет возможность некоторым образом "нивелировать" сей отрицательный эффект. Например, организовав перевалку прямо с эшелонов на грузовики, и ими же тут же доставляя предметы МТС непосредственно в подразделения. Но, как всегда, есть нюансы…

Во-первых, это всё равно, объективно увеличивает то самое "плечо подвоза"… со всеми вытекающими…

Во-вторых, где с***о, набрать столько автотранспорта… когда его, б** и так не хватает что бы таскать миномёты, пушки и прочие "полезные штуки" непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить всё это довольствие? Это с танками и прочими ББМ проблем нет, а в россии традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал…

В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших ж\д станциях — чревато… Ибо сегодня прилетело по складу на Камаз-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции… В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужное подставить) будет не в пример ещё более чувствительнее и объёмнее…

В-четвёртых, и кто сказал, что тыловые колоны со снабжением "уже в безопасности"? Они ведь в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значить попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, нежели у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится куда как легче… нежели где-то в оперативном тылу.

Ну и т.д…. в этом отношении надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет "демпфировать" последствия ударов по своим тыловым базам и складам, тут и сейчас… носят лишь ВРЕМЕННЫЙ характер. Выстроить, эффективную и действующую систему МТС, способную обеспечить действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет лишь спустя какое-то время…

Резюмируем…

Тот, кто спланировал и организовал вот этот самый массированный удар по объектам российской системы МТС войск в их тылах — ОЧЕНЬ грамотный чувак. Однако, и тот кто добился своевременной поставки "соответствующего инструмента" для реализации этого "бада-бума" достоин не меньшей похвалы…

Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас ещё мало кто способен понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны… Из-за такого фактора, как время… выигрыш которого, для украинского командования, очевидно, именно в данный момент — просто неоценим.