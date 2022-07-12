Основатель и президент Украинского аналитического центра (УАЦ) Александр Охрименко говорит, что Украина сможет победить уже в скором времени

"Когда закончится война?" – это самый волнующий украинцев вопрос с самого начала февральского вторжения рф. Впрочем, более корректно его переформулировать: "при каких условиях Украина сможет закончить войну с рф?" Особенно сейчас, когда способность украинской армии показали, что не смотря превосходящую по силам армию россии наша может ее уничтожать. И, следовательно, параметры окончания войны будут зависеть прежде всего от позиции руководства Украины.

Возможна и другая формулировка: "Когда и при каких условиях наступит победа?" Основной тезис, который несколько раз озвучивал президент Владимир Зеленский, такой: военным путем Украина отбрасывает силы агрессора до позиций, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Это будет считаться программой-минимум, после выполнения которой возможны переговоры – о деоккупации ОРДЛО и Крыма.

Программа-максимум, она же полная и окончательная победа – восстановление полного суверенитета над всей территорией Украины в международно признанных границах.

Впрочем, конструкция "выход на границы 23/02 – переговоры – деоккупация всей территории" не так легко реализуема на практике. Как минимум потому, что в ходе реальных боевых действий крайне сложно выйти строго к линии разграничения, существовавшей к 24 февраля. И если контрнаступление украинских сил будет развиваться успешно, едва ли они остановятся перед очередным населенным пунктом только потому, что ранее он входил в состав ОРДЛО.

Но в любом случае основа всех возможных сценариев, которые подходят Украине – масштабное контрнаступление, вытеснение врага и на Востоке, и на Юге. Ранее и представители власти, и различные военные эксперты прогнозировали, что контратака может начаться к июлю или августу 2022 года. Так что ждать осталось немного.

В последнем интервью CNN Владимир Зеленский сказал, что при наличии мощного оружия (а также единения украинцев и удачи) уже до конца года можно будет закончить боевые действия. А далее, по словам президента, россия будет просто вынуждена сесть за стол переговоров и подписать акт про капитуляцию. Так что до окончания войны осталось немного времени, а после этого будет бурного и быстрое восстановление экономики Украины и вступление нашей страны в ЕС. Путин уже проиграл эту войну и осталось только заставить его признать поражение и заплатить контрибуцию за тот вред, который россия нанесла экономике Украины.

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