Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин рассказал, что нужно убрать у руководства рф любые возможности для финансирования армии

На будущей неделе послы Евросоюза могут утвердить очередной пакет санкций против россии.

А об эффективности действующих санкций говорит продолжение военной агрессии рф. Это означает, что санкции недостаточно эффективны.

От продажи энергоресурсов россияне продолжают получать значительные финансовые ресурсы. У них профицит платежного баланса ежемесячно примерно 20 млрд долларов. Более чем достаточно, чтобы покрывать дефицит бюджета, образовавшийся вследствие санкций, а также финансировать агрессию.

Плюс – те санкции, которые вводили относительно поставок технологий, россия пытается обходить (и частично это получается) через параллельный экспорт.

Так что имеющиеся санкции хоть и оказывают влияние, но, к сожалению, недостаточно сильно для того, чтобы лишить россию способности продолжать агрессию.

Что нужно сделать?

Есть несколько точек, по которым следует усилить давление.

Первое и основное – доходы от энергоресурсов. Если Европа не способна в один момент прекратить поставки нефти и газа из рф, то она может ввести пошлину, которая будет "съедать" всю маржу, попадающую в российский бюджет. К примеру, если в бюджете рф заложено 40 долларов за баррель, то соответственно, все цены, что свыше, должны облагаться пошлиной. Например, при цене 100 долларов за баррель, пошлина должна быть 60 долларов. Таким образом российский бюджет будет получать значительно меньше, его дефицит будет расти.

Естественно (это уже не санкции, а действия глобальных лидеров), важна интенсификация добычи нефти и газа – и их поставки на рынок для замещения российских. Та же нефть рф занимает менее 10% глобального рынка, так что вытеснить ее – чисто технические и политические решения.

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Еще нужно отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) ВСЕХ российских банков, а не точечно, как сейчас. Так будет изолирована финансовая система страны-агрессора.

Также необходимо усиление санкций по отношению к секторам, которые прямо или косвенно связаны с военно-промышленным комплексом. Речь о полном запрете поставок в россию всех критических материалов.

И, наконец, следует ввести санкции по отношению к тем странам, которые помогают рф обходить те или иные ограничительные меры. В частности, Индия и Китай активно сейчас закупают российскую нефть, хоть и с дисконтом. Всех, кто помогает россии обходить санкции, получать доход, также должны подпадать под действие санкций.

Главная задача – обескровить российскую финансовую систему. Убрать у руководства рф любые возможности для финансирования армии.