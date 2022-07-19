Журналист-расследователь Максим Опанасенко объяснил, почему медийная тишина по поводу работы Верховной Рады может наделать беды в Украине

Все те, кто ищет внедорожники, пикапы или вообще хоть какой-то транспорт по Польше, Германии, Британии — вы не там ищете. Вокруг ВР концентрация новеньких Tahoe, Land Cruiser 300 и остального большого и дырчащего – подзашкаливает.

Но этого никто не увидит. И не узнает имена пассажиров тачек, зарегистрированных (от проблемы у людей, правда?) вот-вот, уже в 2022 году. Ну ведь если раньше нардепы отгораживались от внимания и вопросов просто покерфейсами или откровенной ложью, то теперь им и за это переживать не стоит. ВР отгорожена бетонными плитами, противотанковыми ежами, полицией etc. Нет камер – нет проблем.

Ты не можешь спрашивать, ты не можешь получать комментарии, и даже банально проконтролировать кто из нардепов реально приезжает и работает, а кто существует просто в виде переданной коллегам карточки — не можешь.

"Ну да война, может какой-то диверсант проберется туда". Логика в этом есть. До тех пор пока не вспоминаешь, что нардепами у нас остаются охранник Медведчука Виктор Черный, известный патриот Юрий Бойко, "новоиспеченный" ГУРовец и бацьколюб Евгений Шевченко и тд. Диверсанты что-то нанимают стратегического во ВР? Так они внутри уже давно.

Меня бомбит. Очень и очень сильно. Потому что кажется ВР настолько удобно сейчас работать в такой тишине и медийном вакууме, что разблокировать работу медиа здесь не собираются.

Действительно, в первые месяцы журналисты почти всех украинских медиа переключили свое внимание на рсню. Кроме этого, действовал негласный принцип "окей, сейчас этих не трогаем, война, а остальных все равно пока нет, пусть работают". Но власти сами уже приглашают "к танцу" — темой руководителя САП, темами кадровых перестановок, по которым не лучший шлейф, и тд.

Закрытые реестры, закрытая ВР, "табуированные" темы – это норма для начального периода. Сейчас через 5 месяцев из этого рождается не переживание за страну, а маленькая и удобная диктатурка. Когда все вынуждены будут видеть и слышно только то, что можно будет показать и рассказать. Очень надеюсь, что мне так только кажется. Потому что в Украине так точно не получится.

Но чем дольше будет тишина, тем дольше это будет продолжаться.

Поэтому.

Александр Корниенко и Руслан Стефанчук — самое время создать механизм возвращения журналистов в Раду. Механизм, который устроит все стороны, будет безопасным и т.д. Я понимаю, что вас устраивает единственный канал "Рада", которому разрешено работать в ВР. Но нас нет, не устраивает подобная ситуация.

Дмитрий Разумков видел, что Вы уже поднимали эту тему.

Оригинал: Facebook Максима Опанасенко.