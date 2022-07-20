Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш высказался о потенциальных переговорах Киева с москвой

Заявления о необходимости возобновить переговорный процесс звучат со стороны россии в адрес Украины всё чаще. И, как правило, в традиционном для страны-агрессора ультимативном ключе.

То президент рф владимир путин цинично заявляет, что россия не воюет с Украиной всерьез. И подчеркивает, что не отказывается от мирных переговоров.

То помощник президента рф Юрий Ушаков уверяет, что если переговоры возобновятся, "условия для них совсем другие", чем те, что обсуждали весной в Стамбуле.

Ну и, опять же, традиционно в нежелании вести переговоры обвиняют исключительно Киев. Как делает это глава российского МИД сергей лавров.

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Пугая по ходу дела новыми аннексиями.

На самом деле, по переговорам – всё понятно. Чем дальше, тем больше будет шансов у Киева отвоевать временно оккупированные территории. Соответственно, тем больше россии не выгодны отстроченные переговоры. Сегодня она еще имеет возможность вести их с позиции силы. Потому что рф оккупировала наши территории и продолжает наступление. А когда начнется контрнаступление, когда мы начнем массированно освобождать нашу территорию, у россии не будет этих козырей. Тогда переговоров должны будут проходить на компромиссной основе. И уже Москве придется идти на компромиссы.

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Ну, а в переговорах здесь и сейчас пока не заинтересован Киев. Нам важно перед этим освободить как можно больше своей территории.

И то, что сейчас российские официальные лица всё громче говорят о необходимости переговоров или о том, что сейчас они выгодны Украине, а дальше, мол, для Киева всё будет только хуже, – это свидетельство того, что далеко не всё идет по плану Кремля, что он чувствует себя неуверенно. И что даже для путина стали очевидны неуспехи российских военных на украинской земле.

Отсюда – попытки склонить нас к переговорам как можно скорее.

Есть и геополитический момент. Таким образом россия пытается демонстрировать свою якобы приверженность мирным решениям конфликтов. Но это может быть рассчитано разве что на каких-то маргиналов в Европе. Для нас это ничего не меняет. Мы не заинтересованы в переговорах, пока у нас слабые позиции.

Президент Зеленский уже обозначил обозримое будущее, когда наши позиции могут усилиться. Поставлена цель до нового года освободить все территории на ситуацию до 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение. Тогда он готов (и с моей точки зрения это ошибочная позиция) вести переговоры о дальнейшей судьбе Донбасса и Крыма.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Зачем россияне так часто говорят о переговорах с Украиной Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова высказалась касательно потенциальных переговоров Киева с москвой