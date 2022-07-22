Украинский писатель и журналист Юрий Винничук рассказал об отдыхе в Крыму и дал свою оценку будущему полуострова

Я не знаю, когда Крым станет привлекательным для людей, которые уже успели побывать за рубежом. Те несколько случаев, когда я там был, это был капец.

Простой пример. Болгария. Лет 10 назад. Мы заказали апартаменты, приехали, взяли ключ в кнайпе и поселились. Когда выселялись, занесли ключ в кнайпу. Это все. Хозяйку мы не видели.

Стиральную машину, холодильник, телевизор мы с собой не прихватили.

Европа. Вообще не было общения с хозяевами. Только код. Код, курча беля!

В Крыму сервис на нормальном уровне только со стороны кырымлы. Причем даже их самса (типа беляши), которую они продают у дороги, прекрасна. Когда мне Андрей Курков еще до войны предложил насладиться ею, у меня была предосторожность. Ну как? У дороги? Но все было ок. А потом я купил такую же в Симферополе в кнайпе – полное г*вно.

То есть если там кто-то и устроит курорт, то разве кырымлы с турками.

А теперь читаю о провале курортного сезона в Крыму и думаю себе: как мало нужно, чтобы поднять себе настроение в такое с*анное время!

Нет, не надо мне втирать о природе Крыма. Если я уезжаю отдыхать, то еду проветрить мозги. Просто лежать пляцком, купаться, читать дюдики и пускать пузыри. Куда я пускаю пузыри, не столь важно.

Никаких пирамид, развалин Карфагена, остановки на Эйфелевой башне, всяческих музеев и ханско-султанских дворцов.

И вот это мое второе лето, когда я лежу площадкой на южном берегу Маруньки. В позапрошлом году через ковид было то же самое. Я лежу в чертополохе, но это наши чертополохи. Я лежу в лебеде, но это наша лебеда. Надо мной мушки, но это наши мушки. А возле меня моя собака.

Нет, не так: НАША собака. Ибо когда я читаю вслух новости, то при словах "м-ль" или "к-п", она яростно рычит. Хотя я её этому не учил.

Поэтому: будьмо!

Источник: Facebook Юрия Винничука.