Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар рассказал о том, почему Путин начал использовать тактику массовых ракетных ударов по Украине и какова проблема внутри Кремля.

Ракетные удары по Украине, особенно по Одесскому порту, нужны Кремлю для поддержания главного и последнего на сегодняшний день ликвидного актива Путина – это страх.

Какое-то время не могло понять, для чего орки ударили по Одесскому порту на следующий же день после подписания "зернового" соглашения. Большинство публичных комментариев украинских и мировых политиков ответов не давали.

– "Путин показал, что ему нельзя доверять". Это первый по частоте комментарий, и смысла в нем немного. Мир по-прежнему понимал, что кремлевский вождь и доверие – это такой же оксюморон, как проститутка и целомудрие. Репутация – не тот товар, на который Кремль собирается делать ставку в ближайшее время. Самый ликвидный на сегодняшний день российский экспорт – это страх и шантаж.

– "Путин нашел щель в "зерновом" соглашении" – это второй по массовости комментарий об обстреле района зернового терминала Одессы. Но и этот месседж не отвечает на глобальный вопрос: зачем? Раньше же раш*сты не особо пуляли в зернохранилища, а тут вдруг начали обстреливать смежные территории.

По-моему, ответ кроется в ключевом термине "страх". Я уже писал раньше, что соглашение о вывозе зерна пошло не по московскому плану. Кремль ожидал выторговать ослабление ряда санкций для РФ в обмен на морской коридор для украинского зерна. Путинская челядь без устали загибала пальцы, перечисляя, что хочет в обмен… Но президент Эрдоган переиграл Путина, которому ничего не оставалось, как согласиться на унизительный – в понимании блатной российской дипломатии – алгоритм разблокирования украинских портов, без всякой выгоды для себя. Так сказать, козырь в рукаве превратился в лишнюю карту на игровом столе.

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Такой финал переговоров – пощечина для президента РФ и еще одно его политическое поражение. Мы понимаем, к чему все это приводит, если еще и вспомнить ослабление российских войск на поле боя: Путин постепенно перестает быть страшным. Именно для наращивания градуса того страха на следующий же день после стамбульского зернового соглашения в Одессу летели 4 ракеты, 2 из которых достигли цели. То есть эти ракеты – это не о доверии, не о слабости стамбульского соглашения, а о сигнале для мира, что Путин до сих пор вооружен и исступлен. Как только он перестанет терроризировать Украину ракетами, газом – Европу и ядерной кнопкой – весь мир, к нему и отношение будет соответствующее: как к плешивому параноику, захватившему власть в морально и технологически отсталой сырьевой стране.

Но это только половина истории об Одессе. Есть еще одна часть. Путин четко понимает, кто виноват в провале его стратегии, через кого он, вместо того, чтобы ставить ультиматумы, должен договариваться: это его ближайшие маршалы и генералы, которые не обеспечили побед первого месяца войны, не выполнили поставленные задачи на востоке и юге Украины на протяжении всех пяти месяцев войны. Накопительная система вины работает, и маршалы поражений понимают, что нельзя вечно перекладывать ответственность на козла отпущения в виде генералов – руководителей военных округов. Рано или поздно самим придворным стратегам придется склонить голову на этом путинском алтаре ненависти, и поэтому было бы хорошо то время максимально отсрочить в будущее.

Именно поэтому Путина сегодня кормят фантомными победами, то есть достижениями, которым вряд ли будет суждено быть реализованными, но которые можно распылить на внутреннем информационном рынке. В частности, кремлевские пропагандисты по всему информационному периметру пытаются разогнать сведения о подготовке наступления на Одессу в 2023 году.

– отчистили от нафталина бывшего украинского депутата Игоря Маркова, якобы собравшего бригаду всяческой нечисти для "асвабаждения Адессы",

– параллельно американское издание Foreign Policy сообщает, что власти РФ готовят большое наступление на Одессу …

При условиях, когда для россиян сначала "что-то пошло не так", а теперь "все идет не так", а между тем в Украину поступает тяжелое вооружение, способное полностью изменить ход войны, — при таких условиях планировать "наступление на Одессу в 2023 году" окружение Путина может быть только в своих фантазиях и в передачах пропагандиста Соловьева. Для чего это делается – очевидно: чтобы создать свежую иллюзию победы, но победы… в будущем, когда-то… о которой так мечтает хозяин Кремля – оккупация Россией юго-востока. Путин – такой же адресат этой вымышленной операции, как и большинство россиян, и ему скармливают все ожидаемые операции, новые "трофеи" в виде территорий, поклонов западных политиков, чтобы разбавить сухие справки о новых санкциях и отчеты разведки о поставках очередного западного оружия для ВСУ.