Видео с пыткой и удар по тюрьме в Еленовке – звенья одной цепи

Россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками.

Сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий. Сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области, переполненной нашими военнопленными и заложниками.

Обычно россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами. Вспомните все эти парады, например. Таким образом, она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен. Я не знаю, что здесь сделать и как противостоять.

Просто сил, выдержки и мудрости всем нам.