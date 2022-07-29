Журналист Аркадий Бабченко пояснил, в чем абсурдность заявлений россиян относительно РСЗО Himars, которые получила Украина

Тринадцать Химарсов. Каждый не то, что на вес золота — дороже. Каждый берегут, как зеницу ока. Каждый прячут, как не прячут Зеленского. Цели для каждого подбирает разведка. Каждое применение — отдельная войсковая операция. Места хранения боезапаса охраняются сильнее, чем золотой запас. Боезапас лимитирован. Маршрут продумывается до минут. Точность — феноменальная. Применение — разовое, по наиважнейшим целям минимум оперативного уровня.

За последние две недели мы выяснили, что украинцы:

А. Продают Химарсы на Запад контрабандой через туннели под Чопом.

В. Жахнули ими по тюремному бараку.

Ну, а хр** ли. Чего б в перерыве между уничтожением стратегического моста и стратегической нефтебазы не вмазать по замшелой тюряге. Чисто под кофеек. Всегда так делаю.

Если у тебя тупое даже ИПСО (информационно-психологическая операция — ред.) — все совсем плохо в твоем датском ФСБ.

И ведь логика же примитивнейшая.

Но нет.

Источник: Facebook-страница Аркадия Бабченко