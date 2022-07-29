Журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, почему россия сделала ставку на террор Украины

Почему Кремль усилил террор против Украины? Потому что РФ на самом деле не готова к затяжной "войне на истощение"

Были добрые люди, месяца два назад всех дружно уверявшие, что Россия вроде бы готова навязать нам "тотальную войну", и соответственно — перейти "на рельсы тотальной войны".

Что кадровый резерв армии РФ не ограничен по принципу "бабы еще нарожают".

Что у рашистов на базах хранения стоят мифические 10 тысяч танков, и против этой бронированной орды никаких "Джевелинов" не хватит.

Что у орков – просто безграничный запас ракет советского производства, исчисляемый тысячами единиц и месяцами интенсивных бомбардировок.

И что вообще – в РФ до сих пор есть "советские" обороты оборонно-промышленного комплекса, для запуска которого нужна лишь "магическая" речь путина с трибуны Кремля.

Почву для таких настроений "подогревали" и сообщения от официальных или легальных комментаторов о том, что власти РФ приказали в каждом из 81 "субъектов федерации" сформировать по "добровольческому батальону".

Что армия РФ ускоренно формирует так называемый "третий армейский корпус", который в августе должен вновь наступать из Беларуси на Киев.

И эти адские ракеты Х-22, убившие людей в Кременчуге и Сергеевке – их применения не ожидал вообще никто.

Реальность оказалась несколько отличной от этих "апокалиптических" оценок.

Вместо тысяч бронемашин за май-июль 2022 г. рашисты смогли перебросить на фронт +500 дополнительных танков всех типов и +500 боевых машин пехоты всех типов (без существенного увеличения имеющегося количества артсистем). И это при том, что россияне восстанавливали свои бронемашины темпами в 4-5 раз быстрее, чем в условиях мирного времени.

Существенно восстановить количество боеспособных самолетов россиянам не удалось.

Поэтому так и получается, что их авиация с неуправляемым вооружением – летает максимум в прифронтовой зоне, если и применяет тактические ракеты – на дистанции порядка 100-150 км, чтобы не залетать в зону действия нашей ПВО. А вместо относительно молодых пилотов за штурвалы самолетов вообще садятся 50-60-летние летчики под лейблом "ЧВК Вагнер".

За 3 месяца войны россияне смогли вернуть в строй 60 САУ калибра 203-мм 2С7 "Пион" советского производства. Что, безусловно, являются экстраординарными темпами – потому что для модернизации 60 таких САУ до уровня 2С7М "Малка" рашистам понадобился целый "мирный" 2021 год. Но вот остальные порядка 110 "Пионов", похоже, так и останутся стоять на складах. Ибо как россияне теперь "импортозаместят" коробку передач украинского производства в эти САУ, в условиях тотальных санкций?

Относительно "безграничных" запасов советских ракет в РФ – это отдельная немаловажная тема.

Как-то неотмеченным прошёл факт, что россияне перестали применять (или начали крайне ограниченно применять) для ударов по Украине свои неучтенные запасы советских ОТРК "Точка-У" с дальностью 120 км. Очевидно, потому что даже такие ракеты начали заканчиваться.

Ракеты Х-22 для запуска из бомбардировщиков типа Ту-22М3. Здесь неотмеченным прошел тот факт, что впервые такие ракеты пошли в дело, когда количество отстрелянных баллистических ракет "Искандер" и крылатых ракет типов Х-101, Х-555 или "Калибр", ну и также — крылатых ракет в ОТРК "Искандер" — достигла порядка 2 тысяч, и все без ощутимого для рашистов результата. Почему-то наши комментаторы "по дефолту" заявляли, что у россиян есть 1000 единиц Х-22 (опираясь на ориентировочную цифру производства этих ракет в СССР). Но, судя по характеру крайних ударов, у рашистов готовых к применению Х-22 осталось (возможно) даже меньше, чем боеспособных бомбардировщиков типа Ту-22М3 (формально – до 60 самолетов).

Обстрелы зенитными ракетами в комплексы С-300. Ранее было принято считать, что россияне применяют эти ЗРК как импровизированные ОТРК, потому что видите старых советских зенитных ракет индекса 5В55К – "ну просто завались", прямо тысячи из них. Но во время вчерашнего удара в ход пошли уже дефицитные ракеты под индексом 48Н6, что означает сразу несколько вещей – 1) даже запас зенитных ракет у россиян – отнюдь не безграничный, 2) но тактических ракет у россиян осталось еще меньше.

Что касается мобилизации "пушечного мяса", похоже, здесь не оправдались ожидания даже у самого Кремля.

Потому что вместо плана "на бумаге" создать 81 "добробат" россияне смогли набрать людей едва на 8. Поэтому, как отмечает наше ГУР МОУ, теперь у россиян "планка" — хотя бы попытаться сформировать тот же "третий армейский корпус".

А в мае-начале июля россиянам удалось прикидывать на фронт максимум по 9 тысяч орков в месяц.

К сожалению, более эффективным механизмом "скрытой мобилизации" оказался рекрутинг из-за частных военных компаний — в открытом доступе есть цифра, что российские ЧВК в войне против Украины уже потеряли 12 тысяч "штыков".

Но наиболее эффективным – вообще принудительная мобилизация на временно оккупированном Донбассе. Там количество принудительно мобилизованных исчисляется в +70 тысяч человек с начала войны, потери – порядка 20-30 тысяч убитыми.

Формально, россияне на конец 2021 года имели в запасе только 3,5 тысячи тягачей МТ-ЛБ и 7 тысяч единиц БМП-1 и БМП-2. Но как пришло дело к возобновлению "размотанных" мотострелковых частей, армии РФ пришлось делать ставку именно на "мотолигу". Хотя бы потому, что к таким машинам можно найти комплектующие где-нибудь на гражданском рынке. В отличие от безнадежно разворованных до "скелета" боевых машин пехоты на базах хранения.

Конечно, все эти факторы отнюдь не означают, что война закончится в сакральные "2-3 недели". Хотя бы потому, что у нас есть свои внутренние проблемы, "притормаживающие" приближение к Победе.

Но все эти факторы объясняют, почему у россиян не осталось другого оружия, чем страх.

Именно поэтому орки в последнее время начали раскручивать свой "маховик террора" против Украины.