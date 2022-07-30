Семь безоговорочных утверждений о войне от Владимира Шевченко — бизнесмена, ветерана АТО, владельца сети Veterano Coffee, который с 24 февраля снова встал на защиту Украины.

1. Герои умирают. Раз и навсегда. Я видел. Точка.

2. Закона бумеранга не существует. Это нереально тупой бред и вообще бессодержательная игра слов, которую используют люди, максимально далекие от чего угодно, кроме кухни и дивана. Без оскорблений. Хотя мне чихать. Обижайтесь.

3. Их дети и внуки ничего не почувствуют, никакие наказания на их голову не упадут. Если мы их не сбросим.

Доказано всей историей этой недостраны.

4. "Ангела телохранителя", "божьей опеки", "молимся за вас" и все остальное из этой оперы — фтопку. Это не работает.

Не отводит обломки и пули. Это лишь максимально возможный из существующих на сегодняшний день разновидностей моветона. Внезапно.

Не знаете, что написать – ничего не пишите. Это лучше.

5. "Бог все видит, и все всем воздастся". Богу пох*й. Мы слишком мелкие искры ночью, чтобы за нами наблюдать. Если вы считаете иначе – поздравляю, вы впали в ваш же шестой смертный грех. Гордыню.

6. Ненавидеть плохо. Ненависть сжигает. Дураки. Ненависть естественный защитный элемент эволюции – защита от взбешенных существ своего вида. Ненависть дает безумный утечку энергии и всегда уравновешивается вашей любовью к окружающим.

Если вы никого не любите это уже к вам вопрос.

7. "Все будет Украина, я узнавал". Иди в военкомат, болван. Или отправь туда своего мужа/сына/брата/мальчика. Тогда, может быть, у Украины будет шанс быть.

Взрослейте.

Взрослейте, с*ка, скорее. У нас очень мало осталось времени.

Это аксиома. С теоремами сражайтесь сами. Спасибо. Пожалуйста.