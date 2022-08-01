Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал, чего украинцам стоит ждать в последний летний месяц

Начался последний месяц этого огненного для Украины лета. Чего нам ожидать от августа?

Во-первых, мы ожидаем наступления ВСУ на юге. И эти ожидания в августе вполне могут оправдаться. И на Херсонском направлении, и со стороны Запорожья – на Мелитополь.

Во-вторых, рассчитываем, что будут ускорены поставки вооружений со стороны Запада. Туда-сюда – должен заработать ленд-лиз, тогда вообще всё завертится.

В-третьих – ожидаем в этом месяце проведения успешных переговоров МВФ о предоставлении нам в рамках новой программы около 20 млрд долларов. Эти деньги нам необходимы, иначе наш бюджет до конца года не доживет. Речь о средствах с целевым назначением: на закрытие "дыр" в бюджете (социальные и прочие выплаты), на укрепление позиций Нацбанка Украины.

Четвертое – 24 августа мы празднуем День Независимости. Понятно, что шариков и веселья не будет. Война. Зато точно будут провокации со стороны россиян. В том числе, думаю, в "зерновом коридоре", который начал работу 1 августа.

И пятое – следует ожидать провокаций, роста напряжение в прифронтовых регионах накануне 1 сентября. Россияне сделают всё, чтобы, по крайней мере, в Харькове и области, в Николаеве и области, в Сумах, Запорожье – дети не имели возможности пойти в школу