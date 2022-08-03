Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

В последнее время резко обострилась ситуация на востоке Донецкой области – в районе поселка Пески и города Авдеевка. "Там просто ад", – признал в своем видеообращении вечером 2 августа президент Украины Владимир Зеленский.

И подчеркнул, что в настоящее время у украинских защитников недостаточно средств, чтобы полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе.

Обострение вокруг Авдеевки обусловлено успешным поражением нашими войсками логистических цепей противника на территории Донецка и Макеевки.

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Соответственно противник, чтобы вести дальше военные действия, пытает обезопасить свою логистику. А для этого ему нужно отодвинуть украинские войска от Донецка на безопасное расстояние. И поэтому россияне будут пытаться занять Пески и Авдеевку. И на это будут в ближайшее время направлены все их усилия.

Нужно понимать, что захват Донецкой области в административных границах – минимальная политическая задача, которая поставлена Путиным перед российскими войсками. Ни руководство РФ в целом, ни Путина в частности не интересуют масштабы жертв, которые несет российская армия, пытаясь реализовать эту задачу. А выполнение данной задачи необходимо Кремлю, поскольку поражение в Донецкой области будет означать поражение Путина во всей так называемой "спецоперации".

Соответственно, Россия будет бросать все возможные ресурсы для того, что дозахватить Луганскую и захватить всю Донецкую область.

Сможет ли она сделать – будет зависеть от поставок вооружений нашим войскам. Если у нас не будет эффективных вооружений и боеприпасов к ним в достаточном количестве, проще (ради сохранения жизней людей и военного ресурса) отойти с занимаемых позиций. Как сделали это на Луганщине.

Но пока, похоже, этот вопрос не рассматривается. В тех же Авдеевке, Песках восемь лет мы укрепляли свои позиции. И у нас, думаю, есть еще возможность их оборонять.