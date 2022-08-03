Журналист и блогер Сергей Лямец считает, что власти нужно именно сейчас принимать непопулярные решения

Лучшее время для реформ — прямо сейчас.

Именно посреди войны нужно принимать непопулярные решения. Резать экономику по живому, пока она обездвижена. Не будет лучшего шанса навести порядок в судебной, правоохранительной, антимонопольной, образовательной, научной и других сферах. После войны будет уже поздно, потому что все вернутся домой и потребуют денег.

Вижу в этом миссию для действующего парламента. Он уже никогда не будет популярен, потому что потерял свой рейтинг еще год назад. Но "слуги народа" могут сделать хорошее дело и голосовать за необходимые непопулярные законы. Конечно, если это захочет Зеленский и Офис президента.

Какими должны быть реформы? – А какую страну мы строим? Именно под будущую Украину нужно разработать нужные пакеты реформ. То есть не делить шкуру неубитого "плана Маршала", а смотреть в жизнь наших детей.

В приложении к этому посту привожу текущее положение вещей, проанализированное авторитетным изданием "Монополист". Правительство Шмыгаля скребает доходы и урезает расходы. Вроде бы много действий, но все действия остаются в пределах той же довоенной модели. Вывод: правительство не должно быть тем, кто предлагает реформы. Он способен мыслить только косметически: немного прибавить здесь, немного отрезать там. Сущность процессов он никогда не будет менять.

Нужна внешняя сила. Наружный центр реформ. Если не способны действовать сами — ну что ж, нужно обратиться за помощью к США. Только дайте нам не Милованова, а настоящего Бальцеровича. Тогда с Зеленского – поддержка всего, что скажет Бальцерович.

Если не делать реформы прямо сейчас, Украину ждет предполагаемый сценарий. Кончится война, и в очередном поединке сойдутся лагеря местных баронов (Ермак, чиновники, олигархат) и западных лоббистов. Те и другие будут совать во власть военных/волонтеров/ломов. Дальше начнут договариваться и пилить. А медийно устроят очередные волны патриотического экстаза. Через два года все проснутся и увидят, что с**ка. Ну и так далее.

Вы так хотите? Я точно нет.

Источник — Facebook Сергея Лямеца.