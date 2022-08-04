Журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" прокомментировал угрозу россии и Китая для всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 августа отметил, что существенный рост напряжения в мире, который наблюдается в последние дни на Балканах, на Тайване или Нагорном Карабахе, является следствием того, что глобальная структура безопасности не сработала. По его словам, на эти проблемы Украина указывала на международной сцене с 2014 года, когда россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

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С начала полномасштабного российского вторжения я готов подписаться почти под каждым словом Зеленского. И в данном случае – он абсолютно прав. Разрушение россией системы глобальной безопасности – это вещи, о которых все разумные люди кричали давно. Но их никто не слышал, потому что уши у Западного мира были и частично остаются заткнутыми денежными купюрами.

Сегодня день рождения Барака Обамы (44-му президенту США, занимавшему этот пост с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года, исполнился 61 год – прим. ред.). С моей точки зрения, именно при этом человеке была поставлена окончательная точка в разрушении глобальной системы безопасности. Если бы в 2014 году Обама отдал приказ американским кораблям блокировать Крым, на который напали россияне, возможно, был бы кризис а-ля Карибский.

Но россия бы отошла.

Обама этого не сделал. И разрушил окончательно всё.

Если мир реально хочет спастись, он должен осознать – время терапии и демонстрации силы прошло. Пора применять хирургию, пускать в ход силу.

Очевидно, что Украина, в одиночку противостоящая на поле боя российской агрессии, должна получить безлимитный поток вооружений и боеприпасов.

Эту войну действительно можно закончить нашей победой. Но лишь при условии безграничного потока в Украину помощи партнеров в виде оружия, снарядов, ракет и так далее. Украинская армия воюет героически. Но нам от более 50 стран, входящих в формат "Рамштайн", нужен, подчеркиваю, безграничный поток вооружений.

А предваряя вопрос о страхе ядерной войны (не нажмет ли путин кнопку?), скажу – бояться этого так же бессмысленно, как того, что какая-то машина вдруг собьет тебя на пешеходном переходе.

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Если водитель сумасшедший – его ничто не остановит. Но надо делать всё, чтобы сумасшедшие не сидели за рулем.

А Запад этим сумасшедшим водителям дал такие роскошные тачки! Помог отстроиться и укрепиться Китаю, завалил деньгами россию – и та пустила их на войну. А теперь в США и Европе хватаются за головы – как же так, как же так?!

А чему вы в своих Гарвардах обучались, если не увидели в россии угрозу – главную всему человечеству? Как вы не могли спрогнозировать подобного?!