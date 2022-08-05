Многие родители превращаются в обслуживающий персонал для детей. И это точно им не на пользу - Светлана Ройз
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Психолог Светлана Ройз
Сегодня я думала об эгоизме детей. Восприятие мира детей вообще эгоистично – это вариант нормы. Я думала о том, что с одной стороны, они не просили нас "вот это все" для них делать, и не могут нас отблагодарить, потому что возможность взносов вообще не может сравниться, и нам даже нельзя рассчитывать на эту благодарность. Думала, что они не могут оценить то, что мы делаем, и воспринимают все как должное, и что они не должны, что мы чем-то жертвуем ради них.
А с другой — думала о том, что если мы сами не ценим себя, если наша жертвенность (у родителей она же всегда будет) слишком велика, если мы себе доказываем каждый раз, что мы хорошие родители, если у детей нет чувства ответственности за что-то семейное и им вообще все легко дается — они не успевают захотеть чего-нибудь, если мы своей заботой компенсируем то, что в жизни произошло сложного — мы будем чувствовать себя как использованными. А их захочется назвать эгоистическими засранцами.
Мы можем чувствовать вину за то, что не смогли уберечь мир беззаботного детства. Я так часто повторяю себе и другим родителям — мы не виноваты в этой войне. Мы сделали и делаем все, что только можем, да — ради детей. Где бы мы ни были, какие бы решения ни принимали.
Из любви к ним:
Я себя приучаю сейчас брать лучший кусочек фруктов, равную дольку шоколада, выбирать самое удобное место. делать что-то только для себя. Четче и даже жестче говорить детям – НЕТ! Так нельзя!
Я замечаю, как многие родители (и я тоже) превращаются в обслуживающий персонал для детей.
И это им точно не на пользу.
Наши дети даже в войну, живущие в чужих домах и городах, помня звуки взрывов — еще больше нуждаются в нас — Больших и Величественных. Ибо мы должны быть еще более крепкой скалой.
У них сейчас больше истерик, больше сложных эмоциональных проявлений. И это значит — что нам — взрослым — рядом с ними — нужно больше сил, здоровой заботы о себе (хотела написать "эгоизма"), нужно вкладывать в себя не меньше, чем мы даем детям — потому что нам нужен объем, чтобы потом быть теми, кто может давать. А они должны знать, что дети рядом со Взрослыми.
Я последние дни возвращаю себе роль Взрослого. И чем больше мне хочется кого-нибудь обвинить в эгоизме, тем больше начинаю вкладывать в себя.
И сейчас тоже пойду и сделаю себе – только себе – что-то вкусное.
Обнимаю всех родителей
обнимаю, как хочу Победы
Источник — страница Светланы Ройз в Фейсбуке.
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