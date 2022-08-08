О чем говорят данные о выводе из Украины на восстановление боеспособности российских БТГр - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") о показателе потерь оккупантов в Украине:
Я, описывая ситуацию с присутствием на территории Украины БТГр российских оккупационных войск, регулярно отмечаю, сколько БТГр вывели на восстановление боеспособности, сколько вернули и т.д.
И это очень важный показатель, демонстрирующий то, какие потери несут подразделения РОВ. Причём, не только в живой силе.
Например, сейчас на восстановлении боеспособности у РОВ находится 11 БТГр. Их потери, в человеческие и технические, настолько велики, что они не могли продолжать полноценно участвовать в боевых действиях.
При этом на этой недели, для восстановления боеспособности этих подразделений были согласно запросу сформированы эшелоны с техникой, которая должна компенсировать уничтоженную и повреждённую технику.
В частности, из Омска сейчас гонят эшелон с 25 ед. БМП-2 и 8 ед. автотранспорта. Из Тоцкого гонят эшелон с 25 ед. БМП-2, не менее 4 САУ Мста-С и ЗРК Тор-М1. Из Иркутска отправили 12 ед. Гиацинт-Б и 10 ед Д-20.
Это всего один запрос из множества, для удовлетворения комплектации подразделений, требующих восстановления боеспособности и он позволяет в полной мере ощутить картину потерь оккупантов.
Слава нації!
Источник: страница Александра Коваленко в соцсети Фейсбук.
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