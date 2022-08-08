Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") о показателе потерь оккупантов в Украине:

Я, описывая ситуацию с присутствием на территории Украины БТГр российских оккупационных войск, регулярно отмечаю, сколько БТГр вывели на восстановление боеспособности, сколько вернули и т.д.

И это очень важный показатель, демонстрирующий то, какие потери несут подразделения РОВ. Причём, не только в живой силе.

Например, сейчас на восстановлении боеспособности у РОВ находится 11 БТГр. Их потери, в человеческие и технические, настолько велики, что они не могли продолжать полноценно участвовать в боевых действиях.

При этом на этой недели, для восстановления боеспособности этих подразделений были согласно запросу сформированы эшелоны с техникой, которая должна компенсировать уничтоженную и повреждённую технику.

В частности, из Омска сейчас гонят эшелон с 25 ед. БМП-2 и 8 ед. автотранспорта. Из Тоцкого гонят эшелон с 25 ед. БМП-2, не менее 4 САУ Мста-С и ЗРК Тор-М1. Из Иркутска отправили 12 ед. Гиацинт-Б и 10 ед Д-20.

Это всего один запрос из множества, для удовлетворения комплектации подразделений, требующих восстановления боеспособности и он позволяет в полной мере ощутить картину потерь оккупантов.

Слава нації!

Источник: страница Александра Коваленко в соцсети Фейсбук.