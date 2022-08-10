Бывший нардеп, экс-зампредседателя Совмина АР Крым Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" оценил, что значит "бавовна" в Крыму:

Взрывы в Новофедоровке, что в Сакском районе во временно оккупированном Крыму, уничтожившие во вторник, 9 августа, ряд самолетов россиян, еще долго будут оставаться топ-темой.

Я бы придерживался официальной точки зрения украинской власти – о том, что надо перестать курить в неположенных местах.

На самом деле, Украина сегодня в военном, техническом отношении способна на таком расстоянии поражать российские объекты, в том числе на временно оккупированной территории Крыма. И оккупанты должны понять, что то чувство некой уверенности, которое они сами себе придумали, находясь в украинском Крыму, захваченном россией, ни на чем не основано.

Им нужно начинать собирать вещи – и двигаться по Крымского мосту в обратном направлении. Думаю, первые, кто это должен сделать – те несколько сот тысяч колонизаторов, которых Кремль организованно завез на территорию Крыма и Севастополя.

Взрывы в Новофедоровке – это если не сигнал, то, по крайней мере, повод всем этим россиянам задуматься над тем, что они делают в Крыму. И что их ждет…

То, что мы будем освобождать Крым – уже очевидно. То, что для этого будет использоваться весь комплекс мер (и военных, и дипломатических) – это тоже очевидно. В какой пропорции – зависит о того, как быстро поймут колонизаторы и российские вояки, что лучший для них путь – покинуть украинский Крым.