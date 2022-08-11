Укр

Решительный удар ВСУ должен быть непредсказуемым - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
Дата публикации
Читати українською
Украинские военные шестой месяц героически дают отпор оккупантам
Украинские военные шестой месяц героически дают отпор оккупантам

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" дал прогноз, чего ждать на фронте в ближайшее время

Накануне 170 дня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ситуация на фронтах остается напряженной и сложнопрогнозируемой.

На сегодняшний день активные боевые действия идут в районе Донецка, на линии Авдеевка-Пески, а также в районе Бахмута.

Противник будет пытаться там наступать, однако вряд ли достигнет существенных успехов, которыми следовало бы назвать давно анонсируемый выход к админграницам Донецкой области.

В ответ мы наступаем в Харьковской области, но темпы этого продвижения пока ненамного выше, чем у противника в Донецкой.

В Херсонской области стороны ждут активных действия друг от друга, но при этом украинская сторона находится в более выгодной позиции, поскольку именно мы наносим удары по мостам, центрам сосредоточения войск, складам и командным пунктам, парализуя наступательную активность врага.

Такая ситуация будет сохраняться в ближайшие дни – прогнозировать, где ВСУ нанесут решительный удар очень сложно. Это, наверное, и хорошо, потому что такой удар и должен быть непредсказуемым.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Харьков #Херсон #Война #Донбасс