Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" дал прогноз, чего ждать на фронте в ближайшее время

Накануне 170 дня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ситуация на фронтах остается напряженной и сложнопрогнозируемой.

На сегодняшний день активные боевые действия идут в районе Донецка, на линии Авдеевка-Пески, а также в районе Бахмута.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему россияне бросили такие силы на Пески и Авдеевку Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Противник будет пытаться там наступать, однако вряд ли достигнет существенных успехов, которыми следовало бы назвать давно анонсируемый выход к админграницам Донецкой области.

В ответ мы наступаем в Харьковской области, но темпы этого продвижения пока ненамного выше, чем у противника в Донецкой.

В Херсонской области стороны ждут активных действия друг от друга, но при этом украинская сторона находится в более выгодной позиции, поскольку именно мы наносим удары по мостам, центрам сосредоточения войск, складам и командным пунктам, парализуя наступательную активность врага.

Такая ситуация будет сохраняться в ближайшие дни – прогнозировать, где ВСУ нанесут решительный удар очень сложно. Это, наверное, и хорошо, потому что такой удар и должен быть непредсказуемым.