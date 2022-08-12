Основатель "Демократической сокири" и украинский военный Юрий Гудыменко о жизни после Победы:

Мы будем ах****ыми ветеранами.

(Если выживем, конечно.)

Когда мы победим и повылезаем из окопов и госпиталей, мы будем не такими, как те дедушки, которых приводили в нашу школу на девятое мая. Нет, дудки.

Мы будем шутить. Мы будем носить футболки со смешными принтами. Мы будем делать татуировки. Мы будем теми же bad guys, за которыми тщательно конспектируют Джон Уик и "Серьезный Сэм" Стоун.

Мы будем ах****ыми ветеранами. Прошедшие ад и не потерявшие там чувство юмора. Те, кем русские матери пугают детей. Те, кто теперь не будет смеяться в цирке, будут зевать во время фильмов ужасов и воспринимать "Ловушку-22" как дополнение к строевому уставу.

Мы будем ах****ыми ветеранами.

К нашим детям и внукам в школы на юбилей дня победы будут приезжать татуированные деды и бабушки с потасканными патчами о российском корабле. И они будут рассказывать, как растащили на куски сильнейшую армию континента. И будут делать это они так же, как делают все остальное сейчас. С энергией, юмором и злостью.

Потому что даже победы бывают разные. А нашей мы будем гордиться.

Мы будем ах****ыми ветеранами.

Источник: страница Юрия Гудыменко в соцсети Фейсбук